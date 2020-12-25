فرج عامر: تقدمنا بشكوى ضد لاعب الأهلي .. واتحاد الكرة يتعامل مع الأندية كفئران تجارب

قال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن النادي تقدم بشكوى رسمية ضد فوزي الحناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والمعار للاتحاد السكندري لدى الجبلاية.
وأكد عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "تقدمنا بشكوى للجبلاية ضد فوزي الحناوي بعد توقيعه للاتحاد السكندري".
وتابع: "اللاعب أخل بالاتفاق معنا لذلك تقدمنا بشكوى ضده".
كما أعرب فرج عامر، عن استيائه من تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي كان من المقرر لها يوم الاثنين المقبل لتكون مباراة الزمالك وسموحة بدلا منها.
وأكد عامر في تصريحاته: "اتحاد الكرة يتعامل مع الأندية كفئران التجارب".
وتابع: "استيقظت من النوم وتفاجأت بقرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة وإقامة لقاء سموحة والزمالك يوم الاثنين بدلا منه".
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الفوز الأول له هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز على حساب وادي دجلة فى إطار مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.
وحول سموحة تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس من ثلاث مباريات بينما دجلة تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر من نفس عدد المباريات.
وافتتح وادي دجلة التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق أمير عادل "ألكسندر جاكوبسن" بعد تمريرة رائعة بالكعب.
ونجح حسام حسن في التعادل سريعا لفريق سموحة في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
سيطر وادي دجلة على الكرة خلال الشوط الأول لكن دون تسجيل أهداف.
وهدأت المباراة في الشوط الثاني عن الأول مع محاولات دون خطورة حقيقية على المرميين.
وفي الدقيقة 82 خطف رفيق كابو هدف الفوز بعد تمريرة رائعة من محمد طلعت يسددها على يمين محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة.
ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة يوم الإثنين على ملعب برج العرب.