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تعليم

رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية آداب المنصورة يوزع باقات الورد على الطلاب داخل المحاضرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
وزع الدكتور حمدى شاهين رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة المنصورة اليوم الخميس عدد من باقات الورد على الطلاب داخل المحاضرة احتفالا بانتهاء محاضرات الفصل الدراسي الأول .

وأوضح رئيس قسم اللغة الإنجليزية في تصريحات له ان هذه اللفتة تأتى تعبيرا عن حبه الشديد لطلابه بقسم اللغة الإنجليزية مشيرا الى انه كان يسعى جاهدا للتخفيف عنهم خلال الفصل الدراسي خصوصا وان البلاد تمر بظروف صعبه بسبب الموجه الثانية من فيروس كورونا .

ومن ناحية أخرى اكد عدد من طلاب قسم اللغة الإنجليزية انهم ينتظرن الورود اخر محاضره من كل فصل دراسي معبرين عن فرحتهم بان هذا اليوم لن يمحى من الذاكرة .
رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية آداب المنصورة يوزع باقات الورد على الطلاب داخل المحاضرة
رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية آداب المنصورة يوزع باقات الورد على الطلاب داخل المحاضرة
رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية آداب المنصورة يوزع باقات الورد على الطلاب داخل المحاضرة
رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية آداب المنصورة يوزع باقات الورد على الطلاب داخل المحاضرة
رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية آداب المنصورة يوزع باقات الورد على الطلاب داخل المحاضرة
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