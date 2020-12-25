بعد قرار إسرائيلية المنتجات.. الشعب الفلسطيني يقاضي ترامب أمام الجنائية الدولية

أكد المستشار زيد الأيوبي المتخصص بالشؤون الاستراتيجية والقانونية ان قرار الادارة الامريكية الذي أعلن عنه وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بأن منتجات المستوطنات منتجات اسرائيلية، قرار عدائي ومخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.









ودعا المستشار الايوبي المجتمع الدولي ومجلس الامن الى الوقوف عند مسؤولياته أمام التواطؤ الامريكي في عهد الرئيس دونالد ترامب مع حكومة الاحتلال الاسرائيلية والضغط على الادارة الامريكية للتراجع عن قراراتها الداعمة للاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.









وأشار الى ان الشعب الفلسطيني سيتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لإقامة شكاوى ضد الرئيس ترامب وادارته باعتباره شريكا مباشرا في جرائم الحرب الاستيطانية.







