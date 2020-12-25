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أخبار العالم

بعد قرار إسرائيلية المنتجات.. الشعب الفلسطيني يقاضي ترامب أمام الجنائية الدولية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:07 ص
ترامب
ترامب
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محمود نوفل
أكد المستشار زيد الأيوبي المتخصص بالشؤون الاستراتيجية والقانونية ان قرار الادارة الامريكية الذي أعلن عنه وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بأن منتجات المستوطنات منتجات اسرائيلية، قرار عدائي ومخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.


ودعا المستشار الايوبي المجتمع الدولي ومجلس الامن الى الوقوف عند مسؤولياته أمام التواطؤ الامريكي في عهد الرئيس دونالد ترامب مع حكومة الاحتلال الاسرائيلية والضغط على الادارة الامريكية للتراجع عن قراراتها الداعمة للاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.


وأشار الى ان الشعب الفلسطيني سيتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لإقامة شكاوى ضد الرئيس ترامب وادارته باعتباره شريكا مباشرا في جرائم الحرب الاستيطانية.


ولفت الايوبي الى ان تكريس الاستيطان بحاضنة امريكية سيبدد فرص احلال السلام بالمنطقة وسيفشل حل الدولتين وسيدخل الفلسطينيين والاسرائيليين في أتون نفق مظلم ولن يستفيد منه الا اعداء السلام .
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