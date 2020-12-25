في ندوة صدى البلد.. ماجد المصري: الوجه الآخر مسلسل فريد من نوعه.. وانتظروني مع الملك أحمس في رمضان.. شاهد

حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «صدى البلد» الإخباري، لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية -مسلسل «الوجه الآخر»- الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.





وخلال وصوله إلى مقر صدى البلد لإجراء الندوة، استقل الفنان ماجد المصري سيارته من نوع سيارة رنج روفر سبورت موديل 2018.





وتحدث ماجد المصري، خلال الندوة عن كواليس عمل المسلسل، وكيف جاءته فكرة المسلسل كمؤلف وبطل للعمل معًا، متطرقًا إلى كواليس تفاصيل إيقاع المسلسل واختيار السيناريست فداء الشندويلي، لتفاصيل الأحداث.

كشف عن ردود الأفعال على دوره في مسلسل "الوجه الآخر" ، وقال الفنان ماجد المصرى : إن الجمهور يميل لمشاهدة المسلسلات ذات القصة الجديدة، وهذا ما حدث فى مسلسل الوجه الاخر فهو مسلسل فريد من نوعه من حيث قصة المسلسل والأحداث .



وأكد أن عددا كبيرا من الزملاء قاموا بالاتصال به لـ تهنئته على المسلسل وعلى دوره المختلف .





كما تحدث ماجد المصري، أيضًا عن كواليس مشاركة نجوم العمل واجتماع أغلبهم لأول مرة في عمل واحد، مشيرًا إلى ردود الأفعال التي تلقاها بعد العرض الأول للمسلسل.





وتطرق المصري، أيضًا لكواليس تحضيره لمسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام المُقبل 2021، واستعداداته البدنية والجسمانية من أجل هذا المسلسل.

كشف الفنان ماجد المصري عن كواليس مسلسل أحمس، وقال إن إنتاج العمل قوي، ومكتوب بشكل رائع، وأكد أنه يحكي احتلال الهكسوس لمصر، وكيف صدهم المصريون، وأكد أنه يجسد شخصية قاتل أسمه خنزر وشخصية ليست سهلة.

كما كشف عن سبب الاستعانة بمدربين أجانب للتحضير لشخصيات مسلسل الملك أحمس.

وقال الفنان ماجد المصري، إن سبب الاستعانة هو أن هناك أحد المشاهد سيكون عبارة عن معركة كبيرة، ويجب أن يكون كل شيء قائم بشكل صحيح، وليس مجرد مشهد بالمسلسل فقط من حيث الإمساك بالسيوف وصد الضربات وغيرها.

كما تحدث ماجد المصري، أيضًا عن كواليس مشاركة نجوم العمل واجتماع أغلبهم لأول مرة في عمل واحد.

وأشار إلى أن مسلسل «الملك أحمس» بطولة كل من عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.

وعلق النجم ماجد المصري على رفض بعض الفنانين تصريحا سابقا له أعلن خلاله رفضه عمل بناته أو زوجته في الوسط الفني.

وقال ، إن كل فنان حر في رأيه، وإنه لم ينزعج من رد فعل بعض الزملاء الرافضين للتصريح.

ونفى ماجد المصري وجود أي نية لإهانة زميلاته بهذا التصريح، معتبرا إياه رأيا شخصيا ومن حقه، دون أي تجاوز في حق أحد، متعجبا ممن فهم الأمر إهانة لأي زميلة.



ووجه ماجد المصري ، رسالة خاصة إلى بيج رامي Big Ramy -الفائز بمستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام- في خلال الندوة، قائلًا: «ألف مبروك يا كبير يا فخر العرب شرفتنا وشرفت بلدك وأسرتك وأنت راجل محترم وكنت سعيد بمقابلتك أول مرة وكنت مبسوط وبجد انت تعبت ولقيت وربنا يوفقك ودايمًا في الأفضل».

وحول لقائه مع بيج رامي Big Ramy في المرة الأولى، قال ماجد المصري: «أنا عرفته من خلال كابتن محمد عصب الذي دعاني لمقابلته لأول مرة في الجيم وبعد التمرين سويًا تم تسجيل فيديو وعرض على انستجرام»، مشيرًا إلى أبرز سمات «رامي» الشخصية فهو رجل محترم ومتدين ومهذب جدًا، ويحرص على التمرين فقط.





ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.



