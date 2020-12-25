أبلة فاهيتا توجه أسئلة كوميدية لـ الأطفال عن 2020 .. فيديو

خصصت الإعلامية أبلة فاهيتا، فقرة من برنامجها اليوم المذاع على قناة أون أى، لتوجيه بعض الأسئلة للأطفال قبل نهاية عام 2020.





وقالت الأبلة ايه الحاجات اللي كان نفسكم فيها فى 2020 و طلباتكم من الـ بابا نويل.





وقالت إحدى الأطفال إنها كنت تريد بيت الباربي الكبير، ولكن والدها ووالدتها رفضوا، وقالت أخري أنها كانت تريد موبايل " ايفون 12 " بينما قالت طفلة ثالثة إنها تريد " لاب توب أو آى باد".





وفى نفس السياق قال طفل " كنت عاي لعبة بتنور و بتطير بس رفضوا عشان مفيش فلوس".





ووجهت الأبلة رسالة أخري للأطفال : بابا بيكلم مين لما ماما بتنام فرد أحد الأطفال " بيكلم شغله، بينما قالت طفلة " مامي اللى بتكلم جدتي لما بابا بينزل أو بينام".





وظلت الأبلة توجه رسائل كوميدية للأطفال خلال الحلقة منها " أيه الأكل اللى مش حلوة وماما بتعملها.. الكوارع وقالت الأخرى البسلة وبنضرب لو محدش أكل".