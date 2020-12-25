إحنا في زمن غير الزمن.. عبد الباسط حمودة: بدايتي كانت مع أنور العسكري والمكوجي كان بيكتبله الأغاني

قال الفنان عبد الباسط حمودة : " إحنا في زمن غير الزمن " ، مشيرًا إلى أنه كان يقطع بمثابة 2 كيلومتر على قدميه ، من أجل الوصول إلى " الكشك " والحصول على هاتف للتحدث فيه .
وأضاف " عبد الباسط حمودة " خلال
لقائه مع برنامج " لايت شو " المُذاع على فضائية " الحياة " ،
قائلًا : " الشغل كان بيجيلنا وإحنا قاعدين على القهوة " .
وتابع : " إحنا اتمرمطنا وتعبنا عشان
نوصل للي إحنا فيه ده ، وقعدنا نتنقل من غيط لغيط ، ونغني في الموالد " ، مضيفًا :
" كنا نذهب للغناء في الحسين أيضًا " .
وأشار إلى : " أن بدايته كانت مع أنور
العسكري " ، مشيرًا إلى أن " العسكري " أيضًا ولد وعاش في منطقة
" الدرب الأحمر " ، وكان صاحبًا لمحل " مكوجي " ، معقبًا :
" وكان المكوجي " هو اللي بيكتبله الأغاني " .
وأكد " حمودة " ، أن الفنان
أنور العسكري كان له الفضل في شهرته، حيث إنه أول من أحضره إلى شارع محمد علي، بعد
أن استمع إلى صوته في أحد الأفراح، متابعًا: " من هنا كانت بداية شهرتي " .
وأكمل ، أن مرت السنين لحين تلاقيت مع
الفنانين الكبار ، أحمد عدوية ، وحسن الأسمر ، وكتكوت الأبنودي ، مشيرًا إلى أنهم
هم الأربعة أصبحوا يقومون بغناء نفس النوع من الأغاني.
ونوه المطرب ، إلى أن الجيل الحالي من المطربين وجد طريقه سريعًا
للشهرة والنجومية، موضحًا أن الوصول للشهرة لم يكن بالأمر اليسير ماضيًا.