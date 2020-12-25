فودة يدعو الشعب الروسي عبر صحيفة روسيسكا جازيتا الروسية إلى زيارة مدينة شرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء أمس بمكتبة بمدينة شرم الشيخ الصحفية الروسيه كلير فولستيكى والتى تعمل بإحدى الصحف الروسية الكبرى روسيسكا جازيتا ، والتي تقوم بجولة بعدد من المدن السياحية المصرية والتى أجرت عدة لقاءات مع عدد من رجال السياحة بمصر وعلى رأسهم وزير السياحة وذلك لعمل روبرتاج عن السياحة بمصر لتنشيط السياحة الروسية وتمهيدا لعودة السياحة الروسية الى مصر.





وأكدت الصحفية ان الشعب الروسى متشوق للعودة الى زيارة مصر وبخاصة مدينة شرم الشيخ الجميلة ، وان فيروس كورونا وتداعياته من اهم الاسباب التى ادت الى تأجيل عودة السياحة الروسية وانها تتوقع انفراجة كبير بعد انتهاء الفيروس.





كما أبدت الصحفية انبهارها بما رأته اثناء زيارتها لشرم الشيخ من جبال وشواطىء و مناظر خلابة وحفاوة استقبال والوان متعددة من السياحة فضلا على حفاوة الاستقبال وانها ستنقل كل ما رأته عبر صحيفتها الى الشعب الروسي، و اصدر المحافظ تعليماته بتسهيل زيارتها لعدد من مدن جنوب سيناء مثل كاترين ودهب بالإضافة لعدد من المقاصد السياحية الأخرى ، ووجه دعوة الى الشعب الروسي عبر صحيفة روسيسكا جازيتا لزيارة مدينة شرم الشيخ ، وفى نهاية المقابلة اهدى المحافظ للصحفية الفرنسية الشال السيناوي تقدير لجهودها.





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