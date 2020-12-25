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العليا للفيروسات: سلالات كورونا الجديدة لا تمثل خطورة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:47 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن سلالات كورونا الجديدة لا تمثل خطورة؛ نظرًا لأنها لا تحمل تغيرات جوهرية في الفيروس، لافتًا إلى اتساع نطاق العدوى بفيروس كورونا في الموجة الثانية للجائحة بمصر.

وتابع خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"، أن الزيادة الكبيرة في أعداد إصابات كورونا في الآونة الأخيرة، تطلبت أن يكون هناك استعدادات بتجهيز المستشفيات الجامعية والعيادات الخارجية لاستقبال الحالات.

ونوه عضو اللجنة العليا للفيروسات، إلى أن تعديل البروتوكول العلاجي لأعراض فيروس كورونا بالوزارة تم بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، موضحًا أنه تم إضافة أدوية جديدة وإزالة أخرى؛ وفقًا لمستجدات الجائحة.
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