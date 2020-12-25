ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بو جلبان: أتمنى حصد الألقاب مع الصفاقسي ومعلول الأفضل بالأهلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
أنيس بوجلبان
أنيس بوجلبان
Advertisements
محمد رشاد
أعرب أنيس بوجلبان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق الصفاقسي، عن امنيته في تحقيق الألقاب مع فريقه التونسي في تجربته الجديدة.

وقال بوجلبان عبر قناة أون تايم سبورتس: "مسؤولية كبيرة إدارة فريق بحجم الصفاقسي كنادي عريق وكبير ، نقدم نتائج جيدة على مستوى البطولات المحلية والقارية في الوقت الحالي، ولدينا مواجهة صعبة أمام مولودية الجزائر في دوري الأبطال".

وأوضح "نلعب مباراة الذهاب في الجزائر وأعتقد أن التأهل يجب أن يحسم هناك قبل مواجهة الإياب".

ويلعب الصفاقسي أمام مولودية الجزائر ذهابا في 28 ديسمبر والإياب في 5 يناير بدور 32 من دوري أبطال إفريقيا".

وبالحديث عن زيادة عدد المحترفين التوانسة في مصر إلى 15 لاعبا قال: "ذلك بسبب قيمة الدوري المصري الذي بات طموح اللاعبين هنا في تونس خاصة مع تألق معلول وساسي".

وبالحديث عن الأهلي تابع حديثه "الأهلي قادر على تقديم أداء جيد في كأس العالم للأندية".

وأضاف "مباراة نهائي دوري الأبطال كانت مميزة جدا وهدف أفشة كان قاتلا، لكن المستوى مميز والزمالك قدم أداء مميز لكن كما يقال النهائي يربح لا يلعب".

وكشف بوجلبان "بالطبع كنت أشجع الأهلي في نهائي إفريقيا، لعبت للفريق وعلاقتي كبيرة بالنادي وجمهوره وسعيد بعودته لمكانته الطبيعية".

وعن القيادة الفنية تابع حديثه "وقت تولي موسيماني للأهلي كان مميزا بعد رحيل فايلر، لو وصل مدرب أوروبي بدلا منه كان من الممكن أن يفقد لقب إفريقيا بسبب عدم علمه بصورة كبيرة بالبطولة عكس موسيماني".

وشدد "مازلت في بداياتي وأسعى لتحقيق أهدافي والألقاب مع فريق الصفاقسي وأتمنى تكون تجربتي ناجحة".

وعن اختيار لاعب واحد هو الأفضل في الأهلي، أتم تصريحاته "علي معلول".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اجعلنا فخورين بك.. الاتحاد الجنوب إفريقي يدعم موسيماني قبل نهائي إفريقيا

نهائي القرن.. ساسي ومعلول صراع تونسي خاص على هامش مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

علي معلول: النادي الأهلي نعمة كبيرة.. وهذا السر وراء ضربات جزاء نهائي الكأس

كواليس وأسرار يكشفها علي معلول منذ انضمامه لـ الأهلي وتحقيقه الثلاثية

رفيق كابو: عبدالله السعيد الأفضل في الدوري.. نفسي ألعب دقيقة جنب شيكابالا.. وهذا سر علاقتي بـ علي معلول

ترشيحاتنا

بملابس بابا نويل.. محمد صلاح يحتفل مع زوجته وطفلتيه بالكريسماس

مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

حفل زفاف .. هل انتهى خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني| خاص

بـ 226 صوت.. محمد صلاح ثامن أفضل 10 لاعبين في العالم

دولة أفريقية تسجل أول حالة وفاة بسلالة كورونا المتحورة

رغم انفصالهما.. مجدي الهواري يوجه رسالة إلى غادة عادل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تطمئن الحوامل.. لا ينقلن عدوى كورونا إلى أطفالهن

في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو

دراسة: نقص هذا الفيتامين يسبب ارتعاش العين