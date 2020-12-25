بو جلبان: أتمنى حصد الألقاب مع الصفاقسي ومعلول الأفضل بالأهلي

أعرب أنيس بوجلبان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق الصفاقسي، عن امنيته في تحقيق الألقاب مع فريقه التونسي في تجربته الجديدة.





وقال بوجلبان عبر قناة أون تايم سبورتس: "مسؤولية كبيرة إدارة فريق بحجم الصفاقسي كنادي عريق وكبير ، نقدم نتائج جيدة على مستوى البطولات المحلية والقارية في الوقت الحالي، ولدينا مواجهة صعبة أمام مولودية الجزائر في دوري الأبطال".



