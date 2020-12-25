سنة شوفنا فيها الويل.. دلعنا يا بابا نويل .. بصوت لينا شماميان.. فيديو

وقد قامت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بالرقص على "أخر العنقود" لـ "لينا شماميان"، وتفاعل الجمهور معها وقاموا بالتصفيق لها وهو ما جعلها تستمر فى الرقص.

وقد أبهرت المطربة السورية لينا شماميان حماس الجمهور بـ برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة أون أى، وذلك عندما بدات فقرتها بأغنية ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد.





وقامت المطربة السورية لينا شماميان حماس، بغناء أكثر من أغنية، وفى وسط الأغاني كانت تغنى لـ الأبلة فاهيتا".





كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في على قناة ON.





كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏





ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.



