سنة شوفنا فيها الويل.. دلعنا يا بابا نويل .. بصوت لينا شماميان.. فيديو

قامت المطربة السورية لينا شماميان، بغناء أغنية : " 2020 دى كانت علقة و هانت خلاص فاضل أسبوع.. معرفناش نبقى فيها نوتي.. احضان وبوس كان كله ممنوع.. سنة شوفنا فيها الويل دلعنا يابا نويل طالعين وارمين ونحاف وإتهد الحيل.. حبسنا الكوارنتين و السفر مش عارفين بلاش هدايا هات بس إنت الفاكسين .. فاكسين كلنا عايزين ومش قادرين على العيشة دي سنتين".
وتابعت " فايزر أسترا زينكا حتى صيني أى حقنة منك إحنا موافقين، يابابا أنا طالع ترابنتيني و على ما نتلقح أهو متلقحين .. إنجز يا بابا نويل لقد طفح بينا الكيل.. هات الفاكسين ونرجع نسهر بالليل".