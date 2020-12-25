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توك شو

سنة شوفنا فيها الويل.. دلعنا يا بابا نويل .. بصوت لينا شماميان.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:31 ص
لينا شماميان
لينا شماميان
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البهي عمرو
قامت المطربة السورية لينا شماميان، بغناء أغنية : " 2020 دى كانت علقة و هانت خلاص فاضل أسبوع.. معرفناش نبقى فيها نوتي.. احضان وبوس كان كله ممنوع.. سنة شوفنا فيها الويل دلعنا يابا نويل طالعين وارمين ونحاف وإتهد الحيل.. حبسنا الكوارنتين و السفر مش عارفين بلاش هدايا هات بس إنت الفاكسين .. فاكسين كلنا عايزين ومش قادرين على العيشة دي سنتين".

وتابعت " فايزر أسترا زينكا حتى صيني أى حقنة منك إحنا موافقين، يابابا أنا طالع ترابنتيني و على ما نتلقح أهو متلقحين .. إنجز يا بابا نويل لقد طفح بينا الكيل.. هات الفاكسين ونرجع نسهر بالليل".

وقد قامت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بالرقص على "أخر العنقود" لـ "لينا شماميان"، وتفاعل الجمهور معها وقاموا بالتصفيق لها وهو ما جعلها تستمر فى الرقص.

وقد أبهرت المطربة السورية لينا شماميان حماس الجمهور بـ برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة  أون أى، وذلك عندما بدات فقرتها بأغنية ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد.

وقامت المطربة السورية لينا شماميان حماس، بغناء أكثر من أغنية، وفى وسط الأغاني كانت تغنى لـ الأبلة فاهيتا".

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.

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