عبد الباسط حمودة: اللي يعرف يقول الموال ويوصل المعلومة للناس هو ده الفنان

عقب الفنان عبد الباسط حمودة، قائلًا : " أنا بغير وبتضايق على الأغاني بتاعتي لما حد يغنيها وحش" ، مضيفًا : " انت كده كمغني بتغير من عالم الأغنينة بتاعتي خالص " .
وأضاف " عبد الباسط حمودة " خلال
لقائه مع برنامج " لايت شو " المُذاع على فضائية " الحياة " ،
قائلًا : " غني الأغنية زي ما أنا بغنيها"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير
من المطربين قاموا بغناء العديد من الأغاني الخاصة به ، ولكن بطريقة مماثلة له ،
معقبًا : " ده فخر ليا ".
وأشار المطرب ، إلى أن بداية شهرتي كانت من خلال الغناء في الأفراح ، معقبًا : "
الأفراح هي اللي علمتني ، وحضرت أجيال
مشتني في الطريق الصح " .
وأكد " حمودة " ، أن الفنان
أنور العسكري كان له الفضل في شهرته، حيث إنه أول من أحضره إلى شارع محمد علي، بعد
أن استمع إلى صوته في أحد الأفراح، متابعًا: " من هنا كانت بداية شهرتي " .
ونوه ، إلى أن المطرب " شفيق جلال
" ، كان يعيش في منزل بجانبه في منطقة " الدرب الأحمر " ، مشيرًا
إلى أنه يحب الكثير من أغانيه ، وأنه من المطربين المفضلين له .
وأكمل ، أن تواصل مع جيل كبير من العمالقة في
الغناء ، كان منهم : ماهر العطار ، أحمد عدوية ، عبد اللطيف الكلباني ، وشهرزاد ،
وسمير شكوكو ، ومحمود شكوكو ، ومحمود المليجي ، مشيرًا إلى أن " المليجي
" كان رجلًا متواضعًا للغاية ، معقبًا : " كان بيروح يصلي ، ويجي يقعد
على كرسي في وسط الحارة كده " .
وأكد ، أنه كان يتاثر بعديد من النجوم منهم : فريد شوقي ، وعادل إمام ، معقبًا : " إحنا اتعلمنا المهنة الصح من اللي قبلينا " .
وأضاف : " اللي يعرف يقول الموال ويوصل المعلومة
للناس هو ده الفنان " .