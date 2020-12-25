عبد الباسط حمودة: اللي يعرف يقول الموال ويوصل المعلومة للناس هو ده الفنان

عقب الفنان عبد الباسط حمودة، قائلًا : " أنا بغير وبتضايق على الأغاني بتاعتي لما حد يغنيها وحش" ، مضيفًا : " انت كده كمغني بتغير من عالم الأغنينة بتاعتي خالص " .

وأضاف " عبد الباسط حمودة " خلال لقائه مع برنامج " لايت شو " المُذاع على فضائية " الحياة " ، قائلًا : " غني الأغنية زي ما أنا بغنيها"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المطربين قاموا بغناء العديد من الأغاني الخاصة به ، ولكن بطريقة مماثلة له ، معقبًا : " ده فخر ليا ".

وأشار المطرب ، إلى أن بداية شهرتي كانت من خلال الغناء في الأفراح ، معقبًا : " الأفراح هي اللي علمتني ، وحضرت أجيال مشتني في الطريق الصح " .

وأكد " حمودة " ، أن الفنان أنور العسكري كان له الفضل في شهرته، حيث إنه أول من أحضره إلى شارع محمد علي، بعد أن استمع إلى صوته في أحد الأفراح، متابعًا: " من هنا كانت بداية شهرتي " .

ونوه ، إلى أن المطرب " شفيق جلال " ، كان يعيش في منزل بجانبه في منطقة " الدرب الأحمر " ، مشيرًا إلى أنه يحب الكثير من أغانيه ، وأنه من المطربين المفضلين له .

وأكمل ، أن تواصل مع جيل كبير من العمالقة في الغناء ، كان منهم : ماهر العطار ، أحمد عدوية ، عبد اللطيف الكلباني ، وشهرزاد ، وسمير شكوكو ، ومحمود شكوكو ، ومحمود المليجي ، مشيرًا إلى أن " المليجي " كان رجلًا متواضعًا للغاية ، معقبًا : " كان بيروح يصلي ، ويجي يقعد على كرسي في وسط الحارة كده " .

وأكد ، أنه كان يتاثر بعديد من النجوم منهم : فريد شوقي ، وعادل إمام ، معقبًا : " إحنا اتعلمنا المهنة الصح من اللي قبلينا " .

وأضاف : " اللي يعرف يقول الموال ويوصل المعلومة للناس هو ده الفنان " .