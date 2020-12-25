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بين الناس

أهالي قرية شلقان بمدينة القناطر يستغيثون بسبب حريق في جبال من القمامة .. صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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سيد احمد - صلاح مهدى
شب حريق هائل مساء اليوم  في جبال من القمامة بقرية شلقان ب مدينة القناطر , مما نتج عنه تصاعد أدخنة وسحابة سوداء غطت المناطق.  

واستغاث أهالي قرية شلقان ب مدينة القناطر بالوحدة المحلية و سيارات الإطفاء  لموقع الحريق، للسيطرة عليه.


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أهالي قرية شلقان بمدينة القناطر يستغيثون بسبب حريق في جبال من القمامة .. صور
أهالي قرية شلقان بمدينة القناطر يستغيثون بسبب حريق في جبال من القمامة .. صور
أهالي قرية شلقان بمدينة القناطر يستغيثون بسبب حريق في جبال من القمامة .. صور
أهالي قرية شلقان بمدينة القناطر يستغيثون بسبب حريق في جبال من القمامة .. صور
أهالي قرية شلقان بمدينة القناطر يستغيثون بسبب حريق في جبال من القمامة .. صور
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