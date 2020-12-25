المدير الفني للفيوم: هدفنا المربع الذهبي هذا الموسم.. فيديو

قال أحمد بكري المدير الفني لفريق الفيوم إن النتائج الجيدة التي حققها فريق الفيوم جاءت بتوفيق في الصفقات المميزة التي ضمها الفريق في بداية الموسم وكلها عناصر شابة.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج ملعب البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يشعر بالحزن بعد الخسارة من الشرقية للدخان لثقته في اللاعبين ونجح الفريق في الارتقاء بالمستوى والهدف هذا الموسم التواجد في المربع الذهب.



