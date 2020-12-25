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اتحاد الصناعات يكشف سبب زيادة أسعار الحديد ومواد البناء

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد محمد حنفي رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الحديد في مصر جاء نتيجة أزمة عالمية بعد استئناف الإنتاج في أكتوبر الماضي والذي كان متوقفا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" أن الطفرة في أسعار الحديد بدأت في شهر نوفمبر الماضي بعد عودة المصانع في الصين للعمل بكامل طاقتها لتعويض فترة التوقف.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الحديد لن تنعكس على أسعار العقارات التي ترتبط تكلفتها بسعر الأرض وتكاليف المباني والمصروفات الخاصة بالتراخيص والتمويل والقروض، مؤكدا أن مصر ليست طرفا في زيادة أسعار الحديد وإن الأزمة عالمية.
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