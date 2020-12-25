لرفع كفاءة شبكة الكهرباء.. غلق جزئي بشارع النيل يومان

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن اجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لمدة يومان من الساعة 12 صباحًا وحتى ال5 صباحًا لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بمستشفى حميات امبابة.





في اطار اعلان محافظه الجيزة عن قيام شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برفع كفاءه شبكة الكهرباء بمستشفى حميات امبابة.





الامر الذى يستلزم تنفيذ قطع عرضي لشارع كورنيش النيل بالاتجاهين تحديدًا أسفل كوبري الساحل .





حيث يتم سيتم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لمده يومان من يوم الجمعة الموافق 25/ 12/ 2020 وحتى يوم السبت الموافق 26 /12 /2020 على ان تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا فقط وذلك دون تعطيل الحركة المرورية .



