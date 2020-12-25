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رياضة

"أعاني من مرض مناعي" .. تعرف على مرض الإيطالي جاتوزو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يعاني الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي ونجم ميلان السابق، من مشاكل في العين مما استدعاه لارتداء غطاء على عينيه اليمني خلال المباريات.

وقال جاتوزو في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية: "أريد أن أبعث برسالة إلى كل الأطفال الذين يعانون من شيء غريب يجعل شكلهم قبيح في المرآة، الحياة جميلة ويجب أن تواجهوها دون اختباء، أولادي عانوا كثيرا في هذه الأيام وأنا بهذا الشكل". 

وتابع: "أعاني من مرض مناعي يطلقون عليه "مياستينيا"، أشكر كل الأطباء الذين يقومون بعلاجي، أنا أعاني منذ 10 سنوات وهذه ثالث مرة يحدث لي ذلك الأمر، فقط هذه المرة كانت أكثر قوة، سوف يمر كل شيء، وتعود عيني إلى طبيعتها، شكلي لم يعد جميلًا لكن لا تقلقوا سوف يمر هذا أيضا".

ولكن ما هي طبيعة المرض التي يعاني منها جاتوزو؟ 

أصيب جاتوزو بمرض يسمى الوهن العضلي العيني، وهو ما يُسبب ضعف وفتور في عضلات العين، وكان قد صرح أنه عانى في الأسابيع القليلة الماضية بسبب هذا المرض، وقد أصيب بهذا المرض قبل اعتزاله كرة القدم قائلًا " كنت أرى اللاعب 6 لاعبين ".

ويقصد جاتوزو مباراة في 2010 عندما كان يواجه الميلان صيفه لاتسيو وعجز نجم خط الوسط في ذلك التوقيت في تقدير الكرة ليرتطم في زميله بدلا من الاستحواذ على الكرة.
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