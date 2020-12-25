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أخبار البلد

لتركيب كاميرات.. إغلاق جزئي بشارع النيل لمدة 3 أيام

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء لمدة 3 أيام من الواحدة صباحًا حتى الخامسة صباحًا.

ويأتي ذلك في اطار اعلان محافظه الجيزة عن قيام شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتوصيل كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالكاميرات.

حيث ستقوم الشركة بتنفيذ أعمال قطع عرضي لشارع كورنيش النيل وتقاطعه مع شوارع ( طاهر الأسمر بجوار مسرح البالون وشارع الفردوس بجوار البنك الاهلي ) بالاتجاه القادم من ميدان الكيت كات أتجاه ميدان الجلاء ، الأمر الذي يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات أتجاه ميدان الجلاء لمده ثلاثة أيام ابتداء من يوم الجمعة الموافق 25 /12/ 2020 وحتى يوم الاحد الموافق 27/ 12/ 2020 على ان تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة الخامسة صباحًا فقط طوال فتره الأعمال وذلك دون تعطيل الحركه المرورية .

 ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بمتابعه تنفيذ تلك الأعمال وفقاَ للجدول الزمنى المحدد لها ورد الشيء الى أصله عقب الانتهاء من الأعمال، مشيرًا ان الشركة المنفذة ستقوم بنشر كافه وسائل الأمن الصناعي و المساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع .
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