أسامة عرابي: تأجيل القمة في مصلحة الفريقين .. والدوري المصري بدأ بشكل قوي

قال أسامة عرابي، لاعب ومدرب النادي الأهلي سابقا، إن المنتخب المصري استفاد من مشاركة الفرق المستمرة بالدوري والبطولات الإفريقية.
وأكد أسامة عرابي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الدوري المصري بادئ بشكل قوي من جميع الفرق والتوقف أفاد كل الفرق فنيا".
وتابع: "موسيماني حقق للأهلي واحدة من أغلى البطولات لكنه بعيد عن المقارنة مع جوزية وفايتسا".
وأضاف :"مباريات الأهلي والزمالك تظل ذات طابع خاص والتتويج بدوري الأبطال غاية في الأهمية".
وعن تأجيل لقاء القمة: ""تأجيل القمة يصب في صالح القطبين بسبب الإصابات، الأهلي والزمالك يعانيان من أصابات كورونا".