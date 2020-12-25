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رياضة

الجبلاية تعلن مواعيد جدول دورى القسم الثاني حتى الجولة 30 .. صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
أعلنت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عن جدول مباريات القسم الثانى بدءا من الجولة السادسة حتى نهاية الموسم 2020/2021 . كان خالد كامل رئيس لجنة المسابقات فى القسم الثاني قد أجرى مؤخرا عملية جراحية بأحد المستشفيات.  

وأعلنت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة عن انطلاق الجولة السادسة بدورى القسم الثاني فى المجموعات الثلاث الصعيد والقاهرة وبحري يوم ٢٨ ديسمبر الجاري. 

 ومن المقرر أن تنتهى مسابقة دورى المظاليم فى المجموعات الثلاث الأولى الصعيد والثانية بالقاهرة والثالثة فى بحرى يوم ١٧ يوليو الجارى بإقامة الجولة الثلاثون من عمر المسابقة المحلية.  

وأرسلت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد كافة الاشتراطات والعقوبات وفقا للوائح المسابقات المعمول بها داخل الجبلاية إلى الأندية المشاركة ضمن منافسات دورى القسم الثانى.  

يذكر أن فرق حرس الحدود وطنطا ونادى مصر يشاركون فى دورى القسم الثاني بعد الهبوط الموسم المنقضى بالدورى الممتاز. وصعد بلا منهم نادي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وغزل المحلة.
الجبلاية تعلن مواعيد جدول دورى القسم الثاني حتى الجولة 30 .. صور
الجبلاية تعلن مواعيد جدول دورى القسم الثاني حتى الجولة 30 .. صور
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