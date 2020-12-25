ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد .. ريم مصطفى تحتفل بـ عيد ميلادها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
احتفلت الفنانة ريم مصطفى بعيد ميلادها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت ريم مصطفى على الصورة قائلة " اليوم عيد ميلادي " وتفاعل معها  عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي : 

- احلى عيد ميلاد كل سنه وانتي طيبه هابي بيرث ديي احتفال موفق
ما كنتش اعرف والنبي ...كل سنه وحضرتك طيبه وبخير وسعادة
- كل عام وانتي بخير وسلام ميلاد جميل وسعيد زيك ودائما بصحة جيدة 
كنت حاسس انك زى برج القوس، كل سنة و انت طيبة و عقبال ١٠٠ سنة سعادة و فرحه


اقرأ أيضًا:

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

وشاركت ريم مصطفى أيضًا في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.

Today is my birthday. 🤗

تم النشر بواسطة ‏‎Reem Moustafa‎‏ في الخميس، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

العالم بحاجة إلى نساء قويات.. ريم مصطفى توجه رسالة للجمهور من على سقالة

ريم مصطفى تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير لها.. شاهد

بإطلالة ساحرة.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها

بكاش مايوه أبيض.. ريم مصطفى وسط البحر

بفستان منقوش بالورود.. ريم مصطفى تتألق في إطلالة جديدة

ريم مصطفى بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

بعد ثلاثة أيام .. رئيس جديد لنادي الزمالك بقرار وزير الشباب.. فيديو

حدث مرة منذ آلاف السنين.. العلماء يحذرون من تسونامي هائل يضرب سواحل إسرائيل​​

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 108474 وخروجهم من المستشفيات

هل يجب قراءة سورة الكهف قبل طلوع فجر الجمعة؟

5 حالات لحصول الموظف على الإجازات الخاصة بأجر كامل.. تعرف عليها

دراسة: نقص هذا الفيتامين يسبب ارتعاش العين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البيض الفاسد؟

دراسة تحذر .. السمنة تؤدي إلى مرض خطير

دراسة تطمئن الحوامل.. لا ينقلن عدوى كورونا إلى أطفالهن