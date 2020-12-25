شاهد .. ريم مصطفى تحتفل بـ عيد ميلادها

احتفلت الفنانة ريم مصطفى بعيد ميلادها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وعلقت ريم مصطفى على الصورة قائلة " اليوم عيد ميلادي " وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي :
- احلى عيد ميلاد كل سنه وانتي طيبه هابي بيرث ديي احتفال موفق
- ما كنتش اعرف والنبي ...كل سنه وحضرتك طيبه وبخير وسعادة
- كل عام وانتي بخير وسلام ميلاد جميل وسعيد زيك ودائما بصحة جيدة
- كنت حاسس انك زى برج القوس، كل سنة و انت طيبة و عقبال ١٠٠ سنة سعادة و فرحه
Today is my birthday. 🤗تم النشر بواسطة Reem Moustafa في الخميس، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠