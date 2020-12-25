شاهد .. ريم مصطفى تحتفل بـ عيد ميلادها

وعلقت ريم مصطفى على الصورة قائلة " اليوم عيد ميلادي " وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي :

- كل عام وانتي بخير وسلام ميلاد جميل وسعيد زيك ودائما بصحة جيدة

- كنت حاسس انك زى برج القوس، كل سنة و انت طيبة و عقبال ١٠٠ سنة سعادة و فرحه

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وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.



