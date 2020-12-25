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سيارات

بسبب انخفاض العملة الصينية.. زيادة 5 آلاف جنيه في سعر سيارات DX3

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:55 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت IFG ، على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك زيادة أسعار طرازات ساوإيست DX3  موديل 2021 في مصر
واكدت أن زيادة الأسعار تأتي بسبب ارتفاع كبير في تكلفة الشحن وانخفاض سعر صرف العملة الصينية أمام الدولار أدى إلى رفع أسعار السيارة بداية من 5000 جنيه .


وقالت IFG، نظرا للارتفاع الكبير في تكلفة الشحن عالميا سيتم إضافة جزء من هذا الارتفاع ، ولكن تدريجيا على أسعار السيارة بداية من 1 يناير 2021 ، مع تكفل مجموعة شركات IFG ، وساويست العالمية بالارتفاع الأخر الذي تسبب فيه انخفاض سعر صرف العملة الصينية ، وذلك مقابل الدولار الأمريكي .

تعتمد ساوايست DX3 على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

وبهذه الإمكانيات يمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 11.5 ثانية، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.5 لتر وذلك عندما تسير مسافة 100 كم.

تمتعت ساوايست DX3 بالعديد من حزم الأمان والسلامة والتي تضمنت، مجموعة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فراما ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، إضافة إلى عدة تجهيزات إضافية مثل، نظام صعود الشواهق والتعامل مع المنحدرات، والتحذير من المصدات، وفرامل يد كهربائية ومثبت للسرعة.

 تبدأ أسعار DX3  وستكون الأسعار بداية من 1 يناير 2021 الي 15 يناير.

فئه الدستنجويشد 285.000 جنيه بدلًا من 280 ألف جنيه

فئه الدستنجويشد سبورت   289.990 جنيه بدلًا من 284.900 ألف جنيه

فئه الدستنجويشد سبورت2  295.000 جنيه

فئه الرويال    315.000 جنيه بدلًا من 309.900 ألف جنيه

فئه الفلاج شيب  343.000 جنيه بدلًا من 337.900 ألف جنيه.

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