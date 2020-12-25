خوفا من قرارات ترامب المفاجئة.. الجيش الأمريكي يعلن حالة التأهب قصوى

أفادت مجلة "نيوزيوك" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الأمريكي دخل في حالة تأهب قصوى خوفًا من قرارات قد يتخدها الرئيس دونالد ترامب في الأيام المتبقية له في منصبه.





ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة قولها: "القادة العسكريون المسئولون عن واشنطن يضعون خططا للطوارئ تحسبا لاستدعاء الجيش أثناء تنصيب بايدن".





وأضافت المصادر: "التخطيط يجري بدون علم البيت الأبيض وحلفاء ترامب في البنتاجون خوفا من إيقافه".





والسبت الماضي، نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، تقريرًا قالت فيه إن ترامب قد ينشر قوات من الجيش الأمريكي لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ترامب سأل عن هذه الاحتمالية التي أثارها مستشار الرئيس للأمن القومي السابق، مايكل فلين، يث ورد أن كبار المسئولين أصبحوا قلقين للغاية بسبب اهتمام ترامب المتصاعد بالخطط غريبة الأطوار خلال أيامه الأخيرة في السلطة.



