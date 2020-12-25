ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تفاديا للإصابة بكورونا .. أستاذ بقصر العيني ينصح بعدم إرسال الأطفال إلى الحضانات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:45 ص
صدى البلد
Advertisements

قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال في مستشفى طب قصر العيني، إن تحور فيروس كورونا جديد، واعراضه تأتي في شكل، سخونة أو "كرشة نفس"، أو تعب وإرهاق، وفي بعض الحالات لا يوجد شكوى.


وأضاف، ان  بعض الأطفال يكونون حاملين للفيروس ولا يظهر عليهم، ونعرف عندما نجري مسحة للمصابين الكبار، فنكتشف أن الأطفال المخالطين أيضا مصابون ولا أحد يعرف ذلك.


ونصح البليدي، الآباء والأمهات بعدم إرسال أبنائهم إلى الحضانات قدر الإمكان، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والموجة الثانية لانتشار الوباء.


وأضاف أستاذ طب الأطفال ، ان السلالة الجديدة أو القديمة يمكن أن يصاب بها أي شخص، ولكن منذ شهر سبتمبر وأكتوبر وجدوا أن السن الأصغر في الشباب هم الأكثر عرضة للإصابة، والأطفال بالتبعية زادت فيهم الحالات في العالم كله، ومصر ليست استثناء، وعدد إصابات الأطفال أصبح كثيرا.


وأكد أستاذ طب الأطفال في مستشفى طب قصر العيني ضرورة ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الجسدي، والنظافة الشخصية بالصابون والكحول.


وأشار البليدي، إن هذا الأمر ليس جديدا، وموجود في أكثر من دولة بالعالم؛ إذ يصل الطفل المصاب إلى مرحلة عنيفة من الإصابة بكورونا، ووفياتها أعلى، والطفل يحتاج فيها إلى علاج مكثف، وهذا الأمر موجود ولكن ليس بأعداد كبيرة، وأغلب الأطفال يصابون بإصابات بسيطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أيمن سالم: الأطفال لديهم أعلى مقاومة لفيروس كورونا.. ونسبة الإصابة لا تذكر

مع زيادة الإصابات.. كيف نحمي أطفالنا من الإصابة بكورونا.. فيديو

أيمن سالم يوضح الفئات الأولى للحصول على اللقاح الصيني

رئيس قسم الصدر بقصر العيني: الإصابة بكورونا دون الشعور بأعراض تعطي مناعة ضد الفيروس

أستاذ طب الأطفال: السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصيب الكبار والصغار.. فيديو

طب قصر العيني توضح حقيقة رفض استقبال أستاذ بجامعة القاهرة مصاب بكورونا

ترشيحاتنا

أخبار الفن | إصابة كريم فهمى بفيروس كورونا.. وفارق عمر غير متوقع بين طارق العريان ونيكول سعفان

دولة أفريقية تسجل أول حالة وفاة بسلالة كورونا المتحورة

القيود غير فعالة.. دراسة تحذر: سلالة كورونا المتحورة تؤدي إلى وفيات أكثر

حقيقة إساءة هيفاء وهبي إلى طارق العريان دعما لـ أصالة

شوبير: حضور الخطيب جنازة البكري وشكر الزمالك أعظم رسالة للوسط الرياضي

وائل الإبراشي يكشف عن أعراض عانى منها بعد إصابته بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. 4 علامات تشير إلى نقص الماء في الجسم

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البيض الفاسد؟

دراسة تحذر .. السمنة تؤدي إلى مرض خطير