تفاديا للإصابة بكورونا .. أستاذ بقصر العيني ينصح بعدم إرسال الأطفال إلى الحضانات

قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال في مستشفى طب قصر العيني، إن تحور فيروس كورونا جديد، واعراضه تأتي في شكل، سخونة أو "كرشة نفس"، أو تعب وإرهاق، وفي بعض الحالات لا يوجد شكوى.





وأضاف، ان بعض الأطفال يكونون حاملين للفيروس ولا يظهر عليهم، ونعرف عندما نجري مسحة للمصابين الكبار، فنكتشف أن الأطفال المخالطين أيضا مصابون ولا أحد يعرف ذلك.





ونصح البليدي، الآباء والأمهات بعدم إرسال أبنائهم إلى الحضانات قدر الإمكان، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والموجة الثانية لانتشار الوباء.





وأضاف أستاذ طب الأطفال ، ان السلالة الجديدة أو القديمة يمكن أن يصاب بها أي شخص، ولكن منذ شهر سبتمبر وأكتوبر وجدوا أن السن الأصغر في الشباب هم الأكثر عرضة للإصابة، والأطفال بالتبعية زادت فيهم الحالات في العالم كله، ومصر ليست استثناء، وعدد إصابات الأطفال أصبح كثيرا.





وأكد أستاذ طب الأطفال في مستشفى طب قصر العيني ضرورة ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الجسدي، والنظافة الشخصية بالصابون والكحول.





وأشار البليدي، إن هذا الأمر ليس جديدا، وموجود في أكثر من دولة بالعالم؛ إذ يصل الطفل المصاب إلى مرحلة عنيفة من الإصابة بكورونا، ووفياتها أعلى، والطفل يحتاج فيها إلى علاج مكثف، وهذا الأمر موجود ولكن ليس بأعداد كبيرة، وأغلب الأطفال يصابون بإصابات بسيطة.