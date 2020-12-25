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منوعات

أغرب صور 2020 .. صاعقة وانفجار بركاني في آن واحد .. شاهد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا لانفجار بركاني أثناء صاعقة، أدى إلى التحام الظاهرتين ببعضهما و النتيجة كانت مشهد مبهر و كأنها من صنع أمهر مخرجي السينما . 

حسب ما ورد في وكالة سبوتنيك، فإن مشهد انفجار بركان ساكوراجيما الواقع جنوب غرب اليابان كان يشبه المشاهد السينمائية التي يقوم المخرجين بإنفاق أموال طائلة لالتقاط صورة مثيلة لهذا الانفجار والتحامه بصاعقة من السماء . 

التقط مصور عدة صور لوقت انفجار البركان بالتزامن مع ضرب نفس المنطقة بصاعقة من السماء فكان أثرها مبهر للغاية و رسمت صورة لا يمكن تخيل جمالها وكأنها لوحة فنية . 

ذكرت الوكالة أن البركان لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات في المنطقة أو تسبب في مشاكل لمنطقة مجاورة، و لكن برغم بعد المصور عن البركان بمسافة إلى حد ما بعيدة، إلا أنه تمكن من رصد تلك الظاهرة الرائعة .  
أغرب صور 2020 .. صاعقة وانفجار بركاني في آن واحد .. شاهد
أغرب صور 2020 .. صاعقة وانفجار بركاني في آن واحد .. شاهد
أغرب صور 2020 .. صاعقة وانفجار بركاني في آن واحد .. شاهد
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