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سيارات

آخرها آبل .. أبرز شركات التكنولوجيا المتجهة لصناعة السيارات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يوجد العديد من شركات التكنولوجيا الشهيرة التي حاولت الدخول إلى عالم السيارات ، ولكنها استطاعت أن تثبت نفسها في مجال السيارات بكل قوة ، وفي هذا التقرير نقدم أبرز شركات التكنولوجيا التي اتجهت لصناعة السيارات .
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1- آبل

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قررت شركة آبل الشهيرة المضي نحو إنتاج هذه السيارات عام 2024 ، ضمن مشروعها المعروف باسم Project Titan .

ويمثل هذا القرار تحديا كبير لشركة آبل خاصة فيما يتعلق بسلسلة التوريد، ومن المعروف أن آبل تصنع مئات الملايين من الهواتف كل عام بأجزاء من عدة دول، لكنها لم تقم بصنع سيارة ابدأ.

ولم تقرر آبل حتى الآن من سيقوم بتجميع السيارة، بينما توقع الخبراء أن آبل ستعتمد على شريك في عملية التصنيع، خاصة أن مشروع إنتاج السيارة قد يبعد آبل فترة عن صنع نظام قيادة لشركات السيارات التقليدية.

2-إل جي
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أعلنت شركتا إل جي إلكترونيكس الكورية ، وماجنا الكندية عن إنشاء شركة مشتركة لإنتاج مكونات السيارات ولكن الكهربائية .

ووفقا لما أكدته إل جي الكورية فإن قيمة الشركة الجديدة تصل إلى مليار دولار ، مؤكدة أنها ستمتلك 51 % من اسهم الشركة  الجديدة في حين أن الشركة الكندية ستمتلك باقي الأسهم والمعروف عنها انها واحدة من أكبر شركات مكونات السيارات في العالم .

وتنوى الشركة الجديدة تقديم أنظمة الطاقة بالكامل لبعض منتجي السيارات الكهربائية ، وفي هذا السياق قال كيم جين يونج رئيس شركة إل جي إلكترونيس أن هذا المشروع سيكون مرحلة جديدة في نشاط إل جي وفرص النمو فيها كبيرة للغاية .

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3-سامسونج

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من المعروف أن شركة سامسونج اشتهرت بإنتاج أجهزة الهواتف، والأجهزة الكهربائية ولكنها استطاعت بالتعاون مع شركة نيسان اليابانية التي قامت بإصدار نسخ من سيارتها ماكسيما  في كوريا تحت اسم سامسونج إس كيو 45 وموديلات أخرى لرينو .

4-سوني
سوني" تصنع سيارة كهربائية على غرار "بلاي ستيشن" | صحيفة الاقتصادية
أعلنت شركة  سونى اليابانية عن طرح سيارة كهربائية مزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية وكشف رئيس شركة سونى كينيتشيرو يوشيدا، عن النموذج الجديد هذا الأسبوع قبل المعرض السنوى "كونزيومر اليكترونيكس" الذي يقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وتخطط الشركة اليابانية لبدء تجربة السيارة الجديدة على الطرق في مارس عام 2021 ولكن حاليا لا توجد خطط لتسويقها تجاريا او انتاجها على نطاق واس.
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