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توك شو

بسبب عطسة قالي امشي .. محمد الحلو يروي موقفا طريفا جمعه بالموسيقار عبد الوهاب

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:49 ص
محمد الحلو
محمد الحلو
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قسم التوك شو
كشف الفنان الكبير محمد الحلو، كواليس جلسته بالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب أول مرة، موضحا أنه في إحدى البروفات بمعهد الموسيقى تفاجئ بدخول الراحل محمد عبد الوهاب وسمعه وهو يغني واعجب بصوته. 

وقال "الحلو" خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، إن محمد عبد الوهاب طلب مني الذهاب إلى منزله لإصلاح بعض المقامات في الغناء، وهذا لأنه شخص دقيق جدا في كل شيء سواء الغناء أو الموسيقى. 

وتابع محمد الحلو: "عندما استدعاني محمد عبد الوهاب في منزله وذهبت إليه ، عطست وهذا تسبب له في إزعاج كبير وكانت غلطة عمري"، وقالي بعدها: "طيب يا محمد أشوفك بعد 10 أيام يا حمادة". 

وأضاف محمد الحلو، أن الموسيقار محمد عبد الوهاب أعطى له دروسا كثيرة في الحياة، وتقرب منه لدرجه انه كان يتناول معه الطعام بشكل دائم، متابعا :"محمد عبد الوهاب كان يحب يأكل الفراخ المسلوقة والشوربة". 

وأشار محمد الحلو، إلى أن محمد عبد الوهاب كان لا يهتم كثيرا بالاحتفال بعيد ميلاده، وكان يعتبرها سنة ذهبت من عمره، مضيفا أن عبد الوهاب كان يحب مشاهدة أفلام الرعب ومصاص الدماء. 
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