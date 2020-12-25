بعد إصابة الإبراشي بفيروس كورونا.. تعرف على مقدم برنامج "التاسعة"

قالت مصادر بماسبيرو، إن الإعلامية نجوى إبراهيم، وحسام الدين حسين، سيقدمان، برنامج "التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري، بدلًا من الإعلامي وائل الإبراشي، الذي أصيب بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19".

وأوضحت المصادر، أن الإعلامي وائل الإبراشي سيطمئن جمهوره من خلال مداخلة هاتفية مع مقدمة البرنامج "التاسعة".

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن بعض العاملين في برنامجه "التاسعة"، على القناة الأولى، عدم ظهوره على الهواء أمس، الخميس.

أعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إصابة الإبراشي بفيروس كورونا.

وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس،: "وائل الإبراشي إيجابي كورنا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب".

وكانت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، أعلنت أيضا إصابتها بفيروس كورونا أمس.