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منوعات

بعد السلالة الجديدة من كورونا .. الولايات المتحدة على موعد مع كارثة طبيعية جديدة .. صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعتبر الكوارث الطبيعية أصعب الازمات التي تمر بأي دولة لأنها تكون في معظم الأاحيان خارجة عن التوقعات و احيانا آخرى تخرج عن السيطرة و تتحول إلى كابوس لبعض الشعوب . 

حسب م ورد في صحيفة " ديلي ميل" فإن الولايات الأمريكية على موعد مع كارثة طبيعية جديدة بالإضافة إلى تفشي السالة الجديدة بأعداد ليست قليلة في بعض الولايات و ارتفاع عدد مصابي كورونا مرة أخرى من جديد . 

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية أن عاصفة ثلجية ستضرب بعض الولايات خلال الأيام القادمة و قد تمنع  احتفالات المواطنين بأعياد الكريسماس بالإضافة إلى فرض إجراءات العزل المنزلي على المواطنين مرة أخري بسبب القفزة الهائلة في إصابات كورونا .

و ذكرت شبكة CBS News يتوقعون أن تؤثر الأعاصير على نورفولك ، فيرجينيا ، ورالي بولاية نورث كارولينا.

كما أدت ظروف العاصفة الثلجية إلى إلغاء أكثر من 360 رحلة جوية ، و منعت عدد كبير من المواطنين من السفر في احتفالات عيد الميلاد .
بعد السلالة الجديدة من كورونا .. الولايات المتحدة على موعد مع كارثة طبيعية جديدة .. صور
بعد السلالة الجديدة من كورونا .. الولايات المتحدة على موعد مع كارثة طبيعية جديدة .. صور
بعد السلالة الجديدة من كورونا .. الولايات المتحدة على موعد مع كارثة طبيعية جديدة .. صور
بعد السلالة الجديدة من كورونا .. الولايات المتحدة على موعد مع كارثة طبيعية جديدة .. صور
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