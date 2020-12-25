بعد السلالة الجديدة من كورونا .. الولايات المتحدة على موعد مع كارثة طبيعية جديدة .. صور





حسب م ورد في صحيفة " ديلي ميل" فإن الولايات الأمريكية على موعد مع كارثة طبيعية جديدة بالإضافة إلى تفشي السالة الجديدة بأعداد ليست قليلة في بعض الولايات و ارتفاع عدد مصابي كورونا مرة أخرى من جديد .





ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية أن عاصفة ثلجية ستضرب بعض الولايات خلال الأيام القادمة و قد تمنع احتفالات المواطنين بأعياد الكريسماس بالإضافة إلى فرض إجراءات العزل المنزلي على المواطنين مرة أخري بسبب القفزة الهائلة في إصابات كورونا .





و ذكرت شبكة CBS News يتوقعون أن تؤثر الأعاصير على نورفولك ، فيرجينيا ، ورالي بولاية نورث كارولينا.





كما أدت ظروف العاصفة الثلجية إلى إلغاء أكثر من 360 رحلة جوية ، و منعت عدد كبير من المواطنين من السفر في احتفالات عيد الميلاد .

تعتبر الكوارث الطبيعية أصعب الازمات التي تمر بأي دولة لأنها تكون في معظم الأاحيان خارجة عن التوقعات و احيانا آخرى تخرج عن السيطرة و تتحول إلى كابوس لبعض الشعوب .