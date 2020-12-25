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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الجمعة، 25 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات في الدوريات العربية، أبرزها مباريات الدوري المصري والاماراتي. 

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
 
أسوان ضد الجونة - الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت

غزل المحلة ضد طلائع الجيش - الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي - السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم
 
الوحدة ضد الفجيرة - الرابعة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية

حتا ضد الشارقة - الرابعة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية

خورفكان ضد الوصل - السابعة مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية

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