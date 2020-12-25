مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة، 25 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات في الدوريات العربية، أبرزها مباريات الدوري المصري والاماراتي.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
أسوان ضد الجونة - الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت
غزل المحلة ضد طلائع الجيش - الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت
الإسماعيلي ضد البنك الأهلي - السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم
الوحدة ضد الفجيرة - الرابعة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية
حتا ضد الشارقة - الرابعة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية
خورفكان ضد الوصل - السابعة مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية