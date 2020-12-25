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أخبار العالم

الحوثيون يعتقلون 4 عناصر سابقة بجهاز الأمن القومي في صنعاء

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اعتقلت مليشيات الحوثي الانقلابية فجر الجمعة، 4 عناصر سابقة في جهاز الأمن القومي بالعاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن مصادر قولها إن "عناصر سابقة في جهاز الأمن القومي أحيلوا للتقاعد أو جردوا من مناصبهم، اعتقلوا فجر الجمعة على يد عناصر جهاز الأمن الوقائي (جهاز الاستخبارات التابع للحوثيين) على خلفية تهمة تسريب معلومات سرية لقوى معارضة".

وأشارت المصادر إلى أن أحد الذين اعتقلوا هو ضابط سابق في جهاز الأمن القومي برتبة عقيد، واعتقل من منزلة بحي الصافية في صنعاء.

وأضافت: "كما اعتقل آخر يحمل رتبة مقدم من منزلة بحي حزيز بصنعاء، واثنين آخرين تم اعتقالهما من منزلهما، وتم نقلهم جميعا إلى مكان مجهول".
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