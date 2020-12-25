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رياضة

بعد إقالة توخيل .. من يتولى تدريب باريس سان جيرمان؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أقال نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الألماني توماس توخل، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، إثر تصريحات للأخير أثارت غضب مسيري النادي.

وبحسب إذاعة "مونتي كارلو"، و "ليكيب" الفرنسية، سيكون الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الأقرب لخلافته.

وبحسب المصادر فقد غضبت إدارة النادي من تصريحات توخيل الأخيرة إلى قناة “سبورت 1” الألمانية، وأعرب فيها عن أسفه لعدم اعتراف النادي بعمله في دوري الأبطال الموسم الماضي.

وكان توماس توخيل قاد باريس سان جيرمان لاكتساح ستراسبورج برباعية نظيفة، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة.

يذكر أن قرعة دور الت 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أوقعت باريس سان جيرمان مؤخرا مع برشلونة الإسباني.

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