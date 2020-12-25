بعد إقالة توخيل .. من يتولى تدريب باريس سان جيرمان؟

أقال نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الألماني توماس توخل، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، إثر تصريحات للأخير أثارت غضب مسيري النادي.



وبحسب إذاعة "مونتي كارلو"، و "ليكيب" الفرنسية، سيكون الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الأقرب لخلافته.



وبحسب المصادر فقد غضبت إدارة النادي من تصريحات توخيل الأخيرة إلى قناة “سبورت 1” الألمانية، وأعرب فيها عن أسفه لعدم اعتراف النادي بعمله في دوري الأبطال الموسم الماضي.



