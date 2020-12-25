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رياضة

أخبار الرياضة .. إصابة أحمد مرتضى منصور في عينه .. قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

تعرض أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق للإصابة، اليوم، في عينه أثناء وجوده في جنازة المستشار أحمد البكري.

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا أمس الخميس، « فيديو كونفرانس». وتواجد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، برفقة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في فرع النادي بالشيخ زايد، حيث جهزت إدارة تكنولوجيا المعلومات شاشة في غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة عن بُعد.  

دخل الهاني سليمان حارس فريق سموحة في حالة من الانهيار على الهواء خلال لقائه مع "أون تايم سبورتس" عقب الحديث عن والده الراحل منذ أيام.

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق أساء إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد حديثه عن "أسرار" تخص الفرعون المصري على الهواء.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي نادي صن داونز الجنوب إفريقي وضعوا شرطا من أجل الاستغناء عن الأوروجوياني جاستون سيرينو، لصالح النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 


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