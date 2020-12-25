فاضت دموعه .. كلب يبكي فرحا بعد تقديم شخص طعاما له .. شاهد





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رواد تويتر في بريطانيا قاموا بنشر صورة متجزئة من مقطع الفيديو يظهر خلالها الكلب ودموعه تنهمر من يعنيه بعد تقديم ذلك الشخص الغريب له الطعام .





قفز الكلب فرحا بعد أن قام ذلك الرجل بتقديم وجبة ساخنة له في أجواء شتوية باردة في الشوارع كادت أن تتجمد أطرافه من الصقيع و إذا يجد ذلك الشخص الغريب الذي توقف خصيصا لإعطائه الطعام .





أثنى رواد التواصل الاجتماعي على التصرف النبيل الذي قام به ذلك الشخص تجاه الكلب، كما أثارت صورة الكلب الدامع إعجاب رواد تويتر و طالبوا منظمات حقوق الحيوان بتكثيف نشاطها لحماية الحيوانات من البرد القارص .

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلب ضال في الشارع يبكي عندما توقفت أمامه سيارة ترجل منها شخص غريب ليس مالكا للكلب و لكنه قدم له طعاما ساخنا .