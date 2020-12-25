مصر تسجل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبريطانيا تتوصل لاتفاق بريكست نهائي مع الاتحاد الأوروبي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تحجز 30 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا

بومبيو: قريبا سنفتتح قنصليتنا في الصحراء المغربية

البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي لتعزيز الحوار الخليجي

حفتر: الحرب على تركيا ومرتزقتها باتت قريبة





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية سجلت 51 حالة وفاة و1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى روج 513 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 108474 حالة.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن محمد معيط وزير المالية المصري ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي” قال: "طلبنا 30 مليون جرعة من لقاح استرازينكا في حال إنتاجه وإثبات فاعليته وذلك بخلاف 20 مليون جرعة أخرى"، مشيرا إلى أن هذا بأي سعر ولكن حتى الآن لم يتم تحديد السعر.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الراي" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله إن الوزارة بدأت عملية تمهد لافتتاح قنصلية في الصحراء المغربية، وذلك بعدما اعترفت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر بسيادة المغرب على المنطقة.





وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: "نفتتح بأثر فوري موقع وجود افتراضيا يخص الصحراء ويركز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يليه قريبا قنصلية تعمل بكامل طاقتها".





وأفادت "القبس" بأن وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، صرح بأن مملكة البحرين سوف تستضيف يوم الأحد المقبل عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيرًا للدورة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون التي ستستضيفها الرياض.





ونقلت "الجريدة" عن القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، قوله أنه لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا، سلما أو حربا. ودعا حفتر للاستعداد لطرد القوات التركية وميليشياتها من الأراضي الليبية، وقال إنه "يجب أن نصوب نيران أسلحتنا نحو تركيا".





وأكد حفتر أنه على الليبيين "رفع راية التحرير من جديد ضد العدو التركي المتغطرس"، مشيرا إلى أن "الحرب على تركيا ومرتزقتها في ليبيا بدأت تلوح في القريب".





دوليًا، قالت "الوطن" إن المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين توصلوا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين في مؤتمر صحفي:" هذه الصفقة كانت تستحق الكفاح من أجلها".





وأضافت: "لدينا الآن اتفاقية عادلة ومتوازنة مع المملكة المتحدة. ستحمي مصالح الاتحاد الأوروبي، وتضمن المنافسة العادلة."





ونقلت "الجريدة" عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلا عبر تويتر "تم الاتفاق".



