ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد سامي سرحان .. حكم عليه بالسجن المؤبد .. تفاصيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:25 ص
سامى سرحان
سامى سرحان
Advertisements
أحمد إبراهيم
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سامى سرحان والذى قدم العديد من الأعمال التي تظل محفورة في ذاكرة السينما رغم أنه قدم عددا من الأدوار الثانية إلا أنها مؤثرة في العمل الفني وكانت له بصمة حقيقية. 

سامى سرحان عرف اسمه على شاشة السينما قبل ظهوره بنحو 3 سنوات، وتحديدًا في فيلم "إحنا التلامذة" 1959، وجسد شخصيته شقيقه شكري سرحان، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية لـ3 شباب - كان «سامي» أحدهم- ارتكبوا جريمة قتل واقتحموا «مقهى شهير»، وحكم على "سامي" بالسجن المؤبد وأفرج عنه بعد 10 سنوات لحسن السير والسلوك، بعدما قدم «شكري» التماسًا إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال تكريمه في «عيد الفن» عن دوره في فيلم «رد قلبي». 

هذه التجربة المريرة ساهمت في تأخر ظهور سامي سرحان فنيًا، إلى أن أتاح له "شكري" الفرصة بمشاركته في فيلم "الحقيبة السوداء" في العام 1962، وتوالت بعدها أعماله الفنية التي لم يتمكن خلالها من تحقيق ما كان يطمح إليه، فقط ظل وجهًا يعرفه الجمهور دون بصمة، إلى أن جاءه دور صغير بفيلم "الإرهاب والكباب"، ليكون نقطة تحول في مسيرته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عيد ميلاد حورية فرغلي .. توفى خطيبها فبل زفافها بـ 24 ساعة وعانت بسبب الفروسية

في ذكرى ميلاد امبراطور السينما.. #احمد_زكي يتصدر تويتر ومحرك البحث جوجل

هند صبري أقوى امرأة عربية.. لجأت لطبيب نفسى وقصة زواجها من أحمد الشريف فى عيد ميلادها

فى ذكرى وفاته.. رشا مجدى: أحمد راتب ترك بصمة حقيقية في صناعة الدراما المصرية

ترشيحاتنا

تقلد آبل كالعادة.. صدمة لمحبي سامسونج بسبب هذه الخطوة

اتحاد الصناعات يكشف سبب زيادة أسعار الحديد ومواد البناء

مليونا وفاة في الأسبوع .. أطباء: فيروس كورونا سيتحور مرة أخرى و سيضرب العالم كله

قائمة ممنوعات لمواجهة كورونا.. حظر العزاء والشيشة والدورس

في ذكرى ميلاد سامي سرحان .. حكم عليه بالسجن المؤبد .. تفاصيل

فاضت دموعه .. كلب يبكي فرحا بعد تقديم شخص طعاما له .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

خبراء يحذرون من استخدام المناديل المبللة كمطهر