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فن

شاهد ... رانيا فريد شوقي تحتفل بـ الكريسماس

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:48 ص
صدى البلد
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سيد احمد
احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقى بالكريسماس ونشرة صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت عليها قائلة " Merry Christmas  ". 

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جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" هو آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي، من  تأليف أحمدعبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم ودعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

وتشارك رانيا فريد شوقي في مسلسل ضربة معلم بدور فتاة بنت بلد وترتدي أزياء شعبية من العبايات.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"،

وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

Merry Christmas ❤🎅🎁🎉💃🏾

تم النشر بواسطة ‏Rania Farid Shawky - رانيا فريد شوقي‏ في الخميس، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠
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