شاهد ... رانيا فريد شوقي تحتفل بـ الكريسماس

وعلقت عليها قائلة " Merry Christmas ".

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جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" هو آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم ودعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.





وتشارك رانيا فريد شوقي في مسلسل ضربة معلم بدور فتاة بنت بلد وترتدي أزياء شعبية من العبايات.





"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"،



