نصاب محترف .. سيدة تبلغ الشرطة عن زوج ابنتها بعد أول يوم زواج





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 56 عاما، قامت بالإبلاغ عن زوج ابنتها في الساعات الأولى من صباح أول يوم زواج قبل أن يسافر مع ابنتها لقضاء شهر العسل .





حسب ما ورد في تحقيقات الشرطة أن السيدة قامت بإبلاغ الشرطة عن زوج ابنتها اتهمته بسرقة عقد باهظ الثمن كانت تمتلكه جدته و هو مكون من معادن نفيسة تساوي آلاف الدولارات و الشخص الوحيد الذي دخل غرفتها اثناء حفل الزفاف و الجمع منشغل في الرقص هو زوج ابنتها .





روت السيدة للشرطة أنها لم تتعمد أبدا تشويه صورته أمام الجميع ، إلا أن كاميرات المراقبة السرية المثبتة في منزلها التقطت له مقطع فيديو دفع السيدة لتقديمه للشرطة إلا أنه قام بطلب دخول غرفتها لإحضار أغراض ابنتها و لكنه في الواقع بالفعل سرق العقد و بعض المصوغات الأخرى .

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب بالغ من العمر 31 عام، بعد يوم واحد من الزواج بسبب إبلاغ حماته الشرطة واتهامه بسرقة مقتنيات و مجوهرات منها في حفل الزفاف .