ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نصاب محترف .. سيدة تبلغ الشرطة عن زوج ابنتها بعد أول يوم زواج

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب بالغ من العمر 31 عام، بعد يوم واحد من الزواج بسبب إبلاغ حماته الشرطة واتهامه بسرقة مقتنيات و مجوهرات منها في حفل الزفاف . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 56 عاما، قامت بالإبلاغ عن زوج ابنتها في الساعات الأولى من صباح أول يوم زواج قبل أن يسافر مع ابنتها لقضاء شهر العسل . 

حسب ما ورد في تحقيقات الشرطة أن السيدة قامت بإبلاغ الشرطة عن زوج ابنتها  اتهمته بسرقة عقد باهظ الثمن كانت تمتلكه جدته و هو مكون من معادن نفيسة تساوي آلاف الدولارات و الشخص الوحيد الذي دخل غرفتها اثناء حفل الزفاف و الجمع منشغل في الرقص هو زوج ابنتها . 

روت السيدة للشرطة أنها لم تتعمد أبدا تشويه صورته أمام الجميع ، إلا أن كاميرات المراقبة السرية المثبتة في منزلها التقطت له مقطع فيديو دفع السيدة لتقديمه للشرطة إلا أنه قام بطلب دخول غرفتها لإحضار أغراض ابنتها و لكنه في الواقع بالفعل سرق العقد و بعض المصوغات الأخرى . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

بعد علم حماتها بخبر حملها.. سيدة تطلب الطلاق وتفكر في الإجهاض.. صور

سيدة تحرج زوج ابنتها في صباح أول يوم زواج .. لهذا السبب

باعت فستان الزفاف .. سيدة تنتقم من خطيبة ابنها قبل الزواج بساعات .. صور

بالفستان الأبيض.. عروس تدخل غرفة العمليات بعد ساعة من الزفاف..صور

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

ترشيحاتنا

15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق (تنقل) بالمسجد الحرام.. صور

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

تقارير: أزمة مالية تمنع عمر السومة من الاستمرار مع الأهلي السعودي

في ذكرى ميلاد سامي سرحان .. حكم عليه بالسجن المؤبد .. تفاصيل

باي باي يا زحمة .. هتخرج من مدينة نصر للدائري في دقائق معدودة والسر في محور الوفاء والأمل

أخبار التوك شو.. بكري: جدل في المنازل بسبب قرار وزير التربية والتعليم.. بريطانيا تتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.. وائل الإبراشي يكشف عن أعراض عانى منها بعد إصابته بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط

بفستان مخملي وحذاء شفاف.. بوسي تستعرض أناقتها في حفل الكريسماس