أخبار التكنولوجيا.. صدمة لمحبي سامسونج بسبب هذه الخطوة.. طريقة عمل حظر للمزعجين على واتساب نهائيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
حالة من الحظن سيطرت على محبي علامة سامسونج الكورية الجنوبية حول العالم بعد قرارها الأخير، بالرغم من إنتقادها لمنافستها التقليدية آبل الأمريكية لنفس القرار حينما سبقتها إليه مع إطلاق آيفون 12.
تنوى شركة فيفو الصينية إطلاق أحدث هواتفها الذكية و الذى يحمل إسم vivo V20 2021 فى فبراير المقبل فى الهند، ولكن على غير العادة سيصل الهاتف للأسواق و يطرح للبيع بدون حدث رسمي.
كشفت قاعدة لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، عن ميزة مهمة ستنضم إلى أحد هواتف سامسونج التي ستنطلق العام المقبل تحت عنوان Galaxy S21، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في 14 يناير المقبل.
تستعد شركة هونر Honor، للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتفها الأحدث Honor V40، خلال الشهر المقبل حيث اشارت أحدث التسريبات على موقع ويبو الصيني Weibo، أن الهاتف الذكي سيصبح رسميا في يوم 12 يناير القادم.
يقوم جوجل Google Play، في كل مرة يتم فيها تنزيل تطبيق جديد بإنشاء بيانات خلفية يتم تخزينها في ذاكرة تخزين مؤقت مخفية على جهازك، وتساعد هذه البيانات المخزنة متجر تطبيقات أندرويد على العمل بشكل أكثر سلاسة مما يساعد على نقل المعلومات بشكل أسرع، وتقليل أوقات تحميل التطبيقات وتحسين الأداء العام.
كشفت شركة أوبو Oppo، عن أحدث هواتف رينو Reno5 و Reno5 Pro، في وقت سابق من الشهر الجاري، وخلال حدث خاص أقيم اليوم بالصين أعلنت الشركة الصينية عن العضو الثالث في تشكيلة رينو+ 5 Reno5 Pro.
يعد واتساب WhatsApp، هو أحد تطبيقات المراسلة الفورية المجانية شيوعا، وهو يساعد الأشخاص على التواصل مع بعضهم البعض حول العالم.