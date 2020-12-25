أخبار التكنولوجيا.. صدمة لمحبي سامسونج بسبب هذه الخطوة.. طريقة عمل حظر للمزعجين على واتساب نهائيا

كشفت قاعدة لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، عن ميزة مهمة ستنضم إلى أحد هواتفالتي ستنطلق العام المقبل تحت عنوان Galaxy S21، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في 14 يناير المقبل.