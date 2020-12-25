بأسهل الخطوات.. طريقة عمل المقلوبة اللبناني

يشتهر الشعب اللبناني بتقديم الأطباق الشهية التى تحتوى على قدر كبير من الخضروات، فمهما كانت نوعية الطعام يهتمون بالجانب الصحي في أطباقهم ومن بين اشهر الأكلات اللبنانية فى العالم العربي هي المقلوبة.





وترتبط الأكلات اللبنانية بالأكلات السورية لأن كلاهما جزء من المطبخ الشامي وتوجد الكثير من الأكلات الشعبية المشتركة فى كلا البلدين، ووطد هذا الأمر قرب موقعهما الجغرافي.





وتحتوى المقلوبة بشكل أساسي على الباذنجان الغني بالفيتامينات والأملاح المعدنية ابرزها الحديد مما يحمى من الأنيميا، واللحمة الغنية بالبروتين والأحماض الأمينية مما يساعد على النمو بشكل جيد، والأرز الذي يدعم الجسم بالطاقة والنشاط ، وتشكيلة من التوابل تساعد على تحسين كفاءة المناعة والجهاز الهضمي وحرق الدهون الزائدة فضلا عن المذاق الرائع الذي تكسبه للطعام .





ونقدم لك طريقة عمل المقلوبة اللبناني بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مقلوبة لبنانى

لحم بتلو

باذنجان

بصل

ثوم أرز جزر

بسلة

ورق لورا

حبهان

قرنفل

بهارات

قرفة خشب

طماطم

فلفل حار

مرقة

زبدة

ملح – فلفل

طريقة تحضير مقلوبة لبناني

* قومي بتقطيع البصل مكعبات متوسطة ثم ضعيها في زيت ساخن مع مكعب مرقة بعد فركه جيدا وقلبيهم جيدا على النار.





* بسكين حاد قطعي اللحم مكعبات صغيرة واضيفيها للحلة مع التقليب جيدا.

* قطعي الجزر مكعبات صغيرة ثم ضيفيه على مكونات ا لحلة مع القرفة الخشب والبهارات والفلفل الحار وورق اللورا





* ابشري الطماطم واضيفيها مع قليل من الزعتر والثوم المفروم ومكعبين زبدة





* قطعي الباذنجان شرائح متسواية دون تقشيره واقليه في زيت غزير ساخن.





*ضعي الباذنجان المقلي في جوانب الحلة ثم ضعي اللحم في قعر الحلة ثم الأرز المغسول والمنقوع ثم اسقيها بصوص اللحم واضيفي المكسرات واتركيها لتستوي على نار هادئة جدا.





* بعد ان تنضج ضعي طبق تقديم كبير على الحلة واضغطي عليه جيدا بحيث يكن محكم الغلق ثم اقلبي الحلة على طبق التقديم وارتكيهما فى هذا الوضع دقائق حتى تتأكدى من نزول كل مكونات المقلوبة في طبق التقديم وبالهنا والشفا .





