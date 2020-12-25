البحوث الفلكية يصدر بيانًا لكشف حقيقة اصطدام كويكب بالأرض اليوم

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إننا سنشهد خلال الأيام القليلة المتبقية من هذا العام رصد لبعض الكويكبات التي تقترب من الأرض بداية من اليوم الموافق الجمعة 25 إلى يوم 30 ديسمبر 2020م ، والتي ستكون على مسافات كبيرة وآمنة من كوكب الأرض.





وأوضح جاد أن أقربهم سوف يكون على مسافة ضعف المسافة بين الأرض والقمر ولا تمثل أى تهديد ولاتوجد أى فرص للتصادم أو الارتطام كما تداول البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، كما صرح الدكتور أسامة رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد بأن من أهم هذه الكويكبات هو الكويكب (501647) (2014 SD224) والذي تم اكتشافه في 22 سبتمبر 2014 بواسطة نظام رصد (Pan-STARRS1) الموجود بمرصد (Haleakala) في هاواوي ويبلغ قطره حوالي 150 مترًا.





وتم رصده على مدى الستة سنوات الماضية حيث أصبح مداره معروفا تماما ويدور في مدار بيضاوي حول الشمس ويكمل دورته حول الشمس في 353.15 يوم ، وسيكون الكويكب في أقرب نقطة من الأرض اليوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر 2020 م الساعة 20:20 بتوقيت جرينتش وعلى مسافة 0.02 وحدة فلكية حوالي 3 مليون كم وهي تعتبر مسافة آمنة، ولن يزيد لمعانه على لمعان بلوتو.





وأضاف الدكتور أشرف شاكر ، أستاذ ورئيس قسم الفلك بالمعهد ،أنه يتم رصد تلك الأجسام السماوية من خلال مجموعات عمل بحثية بالمعهد تتناول رصد الأجسام القريبة من الأرض باستخدام التليسكوبات المتاحة لدى المعهد سواء في مرصد القطامية الفلكى او في مقر المعهد الرئيسى بحلوان.





ودعا المعهد القومي للبحوث الفلكية جميع المواطنين الذين لديهم اى تساؤلات او استفسارات عن أى ظاهرة طبيعية (فلكية او جيوفيزيقية) بالتواصل المباشر معه من خلال القنوات الاتصال المتاحة لتوضيح أى معلومة أو الإجابة عن أى تساؤلات وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات .