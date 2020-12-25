موجز السوشيال..تركي آل الشيخ يدعم يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا .. ريم مصطفى تحتفل بـ عيد ميلادها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:







حرص الفنان صلاح عبد الله على دعم الإعلامي وائل الإبراشي بعد اصابته بفيروس كورونا ونشر صلاح عبد الله عدة صور له معه من خلال حسابة عبر موقع انستجرام .

وعلق صلاح عبد الله قائلا " ألف سلامة يا صاحبي، انت أقوى منه يا وائل، هتولع فيه وتحرقه بعزيمتك وحبك لشغلك يا إبراشي وهترجعلنا سريعًا بإذن الله #وائل_الإبراشي #دعواتكم (ملحوظة:بنشيل الكمامات قدام العدسات والله خير حافظ) ".

شاهد .. ريم مصطفى تحتفل بـ عيد ميلادها



احتفلت الفنانة ريم مصطفى بعيد ميلادها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت ريم مصطفى على الصورة قائلة " اليوم عيد ميلادي " وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي :







احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بالكريسماس بصحبة ابنتها تاليا ونشر فيديو لها مع ابنتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وحازت الفيديو على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :ميلاد مجيد سيرو - الله يحفظكم - كل سنة وانتو بخير من الجزائر احييك.













دعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنانة يسرا بعد اصابتها بفيروس كورونا ونشر تدوينة من خلال حسابة عبر فيسبوك.

وكتب ال الشيخ " الف سلامه للفنانة الكبيرة والنجمة الصديقة يسرا من العارض الصحي وأتمنى لها الشفاء العاجل ".



