بعد الإعلان عن إصابتها بـ كورونا.. يسرا تظهر اليوم على أون إي .. تفاصيل

كشفت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أن ضيفة حلقة اليوم الجمعة، من برنامجها "لايڤ من الدوبلكس" هى الفنانة يسرا .
وقالت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا،إن يسرا ستتحدث خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية، وستكشف اسم الفيلم الذى تسبب فى شهرتها، وستغنى أغنية 3 دقات وتروي أول مرة يدق قلبها وأشياء كثيرة عن عملها.
كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.
وكان مصدر أكد لـ موقع "صدى البلد" إصابة الفنانة يسرا، بفيروس كورونا المستجد.
وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.
كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.