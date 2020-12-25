دراسة: 5 منتجات يمكن شراؤها من السوبر ماركت تكافح عدوى كورونا

بالتزامن مع تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وطرح أكثر من لقاح لمواجهة الوباء الذي يمثل تهديدا للمليارات حول العالم، لا يزال العلماء يبحثون عن طرق يمكن للأشخاص من خلالها تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى ومنع الأعراض الشديدة إذا أصيبوا بالعدوى.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، أحد هذه الطرق هو دور المتخصصين في مجال علوم الطعام والتغذية، ومن خلال التجارب والدراسات العلمية، توصلو إلى أن العديد من منتجات المبعة في المتاجر قد تكون قادرة على المساعدة في مكافحة عدوى فيروس كورونا.





تتزايد النظريات حول الدور الوقائي للمكملات الغذائية الشائعة مثل أوميجا 3 وفيتامين د والميلاتونين، ولكن قد تساعد أيضًا العناصر الغذائية الأخرى، ومنها 6 منتجات يمكن شرؤها من المتاجر مفيدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.





التونة

التونة سواء الطازجة أو المعبأة هي طعام شائع للغاية يتم تناوله في جميع أنحاء العالم ، وفي عام 2019 ، أنفق البريطانيون أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني على الأسماك، ويتم تنوله كمصدر جيد لفيتامين ب 12، حيث يحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 ، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين ، ولكن لم يتم اعتباره بعد لدوره في مكافحة فيروس كورونا.



وبحثت ورقة علمية نُشرت في أكتوبر عن البروتينات المشتقة من التونة وما إذا كانت تلعب دورًا في منع الإصابة بفيروس كورونا، ونظرالباحثون في الببتيدات المصنوعة من نفس البروتيناتا لمشتقة من التونة ولكنها أصغر في الحجم، ويُعرف ACE2 بأنه بوابة الفيروس التاجي إلى الخلايا البشرية ويستهدفه البروتين الشائك الذي يبرز من سطح الفيروس، والذي يخدع المستقبل للسماح له داخل الخلية ومن هنا يستمر العامل الممرض في التكاثر والانتشار ، مما يؤدي إلى المرض.



شوكولاتة داكنة والعنب الفلافانول عبارة عن مجموعة من المركبات الكيميائية الموجودة في العديد من المنتجات الغذائية المختلفة ، بما في ذلك الشاي الأخضر وعنب المسكدين والشوكولاتة الداكنة والتوت الأزرق والنبيذ، وبحسب دراسة من قبل جامعة ولاية كارولينا الشمالية، تم ربطها بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تحسين الدورة الدموية في الساقين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وتحسين خفة الحركة العقلية .

أراد الباحثون من الولايات المتحدة معرفة ما إذا كانت مجموعة فرعية ، تُعرف باسم flavan-3-ols ، يمكن أن تعزز جهاز المناعة لدى الشخص للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا ، والتركيز على إنزيم Mpro، وجدت الدراسة ، التي نُشرت في ديسمبر أن flavan-3-ols يمكن أن يرتبط بـ Mpro ، مما يمنع وظيفته وبالتالي يعيق قدرته على التكاثر والانتشار.

الكفير

الكفير أو ما يعرف بالفطر الهندي، سائل يشبه الزبادي مصنوع من الحليب والحبوب وهو مصدر جيد للبروتين والكالسيوم، ووفقا لدراسة نشرتها المؤسسة التعليمية في جامعة الإسكندرية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ، الرياض ، المملكة العربية السعودية، ارتبط المشروب سابقًا بتخفيف أعراض القولون العصبي وكذلك تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

قدم الباحثون دراسة في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy التي من المقرر نشرها في يناير 2021 تفيد بأن الكفير له خصائص مختلفة مضادة للفيروسات تسمح له بمكافحة عدوى فيروس كورونا، كتب الباحثون: "فيما يتعلق بصحة الإنسان ، فإن الكفير لديه إمكانات مضادة للفيروسات ومضادات الميكروبات ومضادة للالتهابات".

راجع الأكاديميون الأبحاث التي أُجريت على الكفير وحللوا خصائصه الحيوية ، وسجله الحافل من الإجراءات المضادة للفيروسات ضد العدوى مثل حمى الضنك ، وزيكا ، وأحد أخطر أعراض كوفيد -19 هو أنه في بعض الأشخاص المصابين بمرض شديد ، يمكن لجهاز المناعة أن يفسد وينتج جزيئات تسمى السيتوكينات، يمكن أن يؤدي هذا إلى ظاهرة تسمى "عاصفة السيتوكين" والتي تسبب التهابًا شديدًا ويمكن أن تكون قاتلة إذا تركت.

في الدراسة ، قال الباحثون إن الكفير يمكن أن يعمل كعامل مضاد للالتهابات، وبالتالي ، قد يكون الكفير مثبطًا مهمًا لـ "عاصفة السيتوكين" التي قد تحدث بالجسم، ويمكن أن يمنع الكفير نشاط السيتوكينات المنشطة للالتهابات، يمكن أن يكون استخدام الكفير (ومنتجاته الثانوية) كمثبط للتعبير عن السيتوكينات المنشطة للالتهابات لمرضى كوفيد-19.

مستخلص بذور الجريب فروت كشف بحث جديد نُشر على الإنترنت أجرته جامعة نوفا الجنوبية الشرقية ، فلوريدا ومعهد أفينتورا للرئة ، ميامي، وأجرى العلماء تجربتين ووجدوا أن مستخلص بذور الجريب فروت بتركيز 0.2% فقط كان قادرًا على تقليل كمية السارس في أجساد المرضى لدرجة لا يمكن اكتشافها.

وفي 8 ديسمب رالجاري، تقدمت شركة عالمية بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في محاولة لإدراج مستخلص بذور الجريب فروت كأداة نظافة لمكافحة فيروس السارس، ويتم استخدامه لتنظيف الانف وتطهيرها من الفيروسات والامراض المعدية.

