درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25-12-2020 بمحافظات مصر

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية رغم بدء البلاد فصل الشتاء، موضحًا أن الانخفاضات تكون فى الساعات المتأخرة من اليوم و أن الشتاء حتى الآن دافئ، ولكل على الجميع ارتداء الملابس الثقيلة. هناك حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية رغم بدء البلاد فصل الشتاء، موضحًا أن الانخفاضات تكون فى الساعات المتأخرة من اليوم و





وأشار إلى أن البلاد تشهد فى الصباح وحتى السابعة صباحًا شبورة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر و السير بسرعات منخفضة ولفت إلى أن الأمطار التى ستشهدها البلاد فى الفترة المقبلة ستكون خفيفة، ولكن غير مؤثرة.



