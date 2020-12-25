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تعليم

بالأسماء.. تكريم الفائزين في مسابقة مواهب القرآن الكريم بشمال سيناء

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:18 ص
الفائزين بمسابقة
الفائزين بمسابقة القران الكريم شمال سيناء
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احمد صالح
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أسماء الفائزين في مسابقة مواهب القرآن الكريم.

وفاز في المرحلة الابتدائية المستوى الأول: كل من:نورا محمود عبدالله محمود ( مدرسة عباس صالح ) ، وايمان على عبدالله على ( مدرسة احمد صفوت )، وجنى على عبدالله على ( مدرسة احمد صفوت )

المستوى الثانى: ٣ فائزين هم : يوسف محمد عبدالعال ابو الحسن (مدرسة النور للمكفوفين )، و احمد عصام مصطفى رجب ( مدرسة مصطفى كامل )، و شهد عبدالفتاح الجوهرى مازن ( مدرسة عباس صالح ).

المستوى الثالث : ٣ فائزين وتم :جنى بسام رحمى احمد ( الشهيد احمد عبدالعزيز )، و سجدة احمد عبدالفتاح كامل ( الشهيد مصطفى جاويش )، و شهد احمد محمد فتحى ( الشهيد مصطفى جاويش ).

وفاز في المرحلة الإعدادية .. المستوى الأول : ٣ فائزين وهم : ضحى حسام الدين عبدالرحمن ( مدرسة الرسالة الخاصة )، و محمد عبدالستار يوسف محمد ( مدرسة الشهيد رفيق عزت )، و يمنى محمد ثابت فضل ( مدرسة آل ذكرى )

المستوى الثانى : ٣ فائزين هم: أسماء أسامة ابراهيم ( مدرسة السيدة خديجة بنت خويلد ) و يوسف احمد رزق زكى ( خيرى طولسن )،و احمد محمد احمد ذنون ( خيرى طولسن )

المستوى الثالث : ٥ فائزين وهم : احمد عمر احمد جبريل ( الشهيد رفيق عزت )، و رغد عبداللطيف على على ( السيدة فاطمة الزهراء ) ، و عبدالله حسين على عبدالله ( النور للمكفوفين )، و عمر عبدالعال رستم عبدالعال ( الشهيد رفيق عزت )، ورقية محمد سمير عبدالهادى ( السيدة فاطمة الزهراء )

وفاز في المرحلة الثانوية .. المستوى الأول : ٣ فائزين هم: امانى ابو العلا توفيق ابو العلا ( السيدة اسماء بنت ابى بكر ) ، وعبدالرحمن عاطف سليم محمد ( الشهيد الرائد عمرو شكرى )، و ميسرة محمد عبدالكريم سالم ( الشهيد اللواء احمد عسكر ث بنات ).

المستوى الثانى: ٣ فائزين هم : اميرة محمد السيد محمد ( الشهيد علاء الريس ث بنات )، و شيماء السيد محمد السيد ( السيدة اسماء بنت ابى بكر ث بنات )، ومحمد خليل حسونة سالم ( الشهيد عماد الدين ث بنين ).

المستوى الثالث: ٣ فائزين هم : محمد عاطف سليم محمد ( الشهيد الرائد عمرو شكرى )، وتسنيم الصباحى محمد الصباحى ( الشهيد علاء الريس ث بنات ) ،-ومحمد مصطفى محمد محمد ( الشهيد محمد الكاشف ث بنين ).

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، قد نظمت حفل كريم للطلاب الفائزين في مسابقة مواهب القرآن الكريم والتى نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بديوان عام المديريه ، بحضور الأستاذ حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ،و الأستاذة

حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ،والأستاذ عز عزازى وكيل إدارة العريش التعليمية ومديرى الإدارات النوعية ومحمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء بإدارة العريش التعليمية. 

وقد أقيمت المسابقة بمدرسة الرسالة الخاصة.

بالأسماء.. تكريم الفائزين في مسابقة مواهب القرآن الكريم بشمال سيناء
بالأسماء.. تكريم الفائزين في مسابقة مواهب القرآن الكريم بشمال سيناء
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