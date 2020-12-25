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تعليم

البحث العلمي تعلن تفاصيل وظيفة مهندس برمجيات التحكم فى مركز ضوء السينكرترون

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:02 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربيني
اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، عن وظيفة مهندس  برمجيات تحكم بالمركز بالأردن (لمدة ثلاث  سنوات) بداية من شهر فبراير 2021، ستكون هذه الوظيفة تحت إشراف المدير الفنى وبالتعاون مع فريق التحكم.


واوضحت انه يقوم المرشح بعدد من المهام :
- المشاركة فى تخطيط وإعداد وتصميم أنظمة التحكم وتنفيذ برمجيات وتطويرها وترميزها تحت منصة نظام التشغيل لينكسLinux OS Platform .
- العمل عن كثب مع ماكينة تشغيل الاشعاع الضوئى وخطوط التشغيل لتحديد المتطلبات والمواصفات الخاصة بأنظمة التحكم الجديدة والمشاركة فى تشغيلها وتحديثها.


واشارت الأكاديمية إلى أن متطلبات الوظيفة:


- على المتقدم ان يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة تحكم او كهربائية  او إلكترونية او هندسة كمبيوتر.


- أن يكون خبرة فى أنظمة التشغيل Linux OS وخبرة عملية مثبتة تصل الى خمس سنوات فى مجال هندسة البرمجيات (يرحب المركز بحديثى التخرج شرط إظهار مهارات متميزة فى مجال البرمجة وLinux OS )


واوضحت أن آخر موعد لإستيفاء إستمارة الوظيفة  وإرسالها إلكترونيًا 12 يناير 2021 ، ولاستيفاء إستمارة الوظيفة ولمزيد من التفاصيل  يرجى زيارة  https://www.sesame.org.jo/node/691


بينما كانت قد أعلنت الأكاديمية فى إطار تعاونها مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA يعلن المعهد عن وظيفة باحث مساعد باحث ما بعد الدكتوراه (Early Career Scientist) بمقر المعهد بمدينة لاكسنبرج بالنمسا، وعلى أثر ذلك سينضم المرشح الناجح إلى فريق نمذجة الهجرة الذي يركز عمله على تطبيق الأساليب الديموغرافية والإحصائية المبتكرة لتقدير أعداد المهاجرين العالمية وتدفقات الهجرة بناءً على مصادر البيانات التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة إلى تطوير وصقل نماذج تقدير تدفقات النيتروجين في وبين المجتمعات البيئية في المناطق الحضرية. حيث يتناول المشروع على وجه التحديد دورة النيتروجين وميزانيات التدفق الشامل فى (فيينا النمسا،بولندا،شانغهاى وبكين بالصين).



واكدت أنه يستهدف هذا الإعلان المرشحيين الراغبين فى الحصول على درجة الدكتوراه (مع مشرف من IIASA ) وكذلك الذين هم فى مستوى ما بعد الدكتوراه على التقديم.

واوضحت انه ستتاح للمرشح الذى يتم إختياره الفرصة لتقديم الأوراق العلمية فى المؤتمرات وورش العمل والنشر فى المؤلفات العلمية.
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