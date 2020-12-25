دراسة تكشف المصير المجهول للسكان الأوائل في البحر الكاريبي

توصلت دراسة جديدة إلى مصير السكان الأوائل في منطقة البحر الأمريكي، من خلال دراسة الحمض النووي، واتضح أنه تم القضاء عليهم تقريبًا على يد غزاة من أمريكا الجنوبية قبل ألف عام من وصول كولومبوس.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت جزر الكاريبي واحدة من آخر الأماكن في الأمريكتين التي يسكنها البشر منذ ما يقرب من 6000 عام - ولكن تم القضاء على السكان تقريبًا من قبل الغزاة ، وفقًا لأدلة الحمض النووي، وبعد تحليل جيني ضخم لمئات الأفراد ، يعتقد الباحثون أن السكان الأوائل للمنطقة قد تم القضاء عليهم من قبل المستعمرين القادمين من أمريكا الجنوبية بعد أكثر من 3000 عام.



كانت هذه الإبادة ، التي ربما تكون ناجمة عن المرض أو الحرب ، حدثت قبل آلاف السنين من وصول كولومبوس في جزر الباهاما في عام 1492 ، مستكشفا نصف الكرة الغربي، ويُعتقد أن أوائل المستوطنين الكاريبيين وصلوا إلى كوبا منذ ما بين 6000 و 7000 عام.



ليس من الواضح تمامًا من أين أتوا ، أو كيف ، على الرغم من أنهم يبدو أنهم أكثر ارتباطًا بأمريكا الوسطى والجنوبية من أمريكا الشمالية الأصلية، وعلى مدى آلاف السنين ، استمر هؤلاء الباحثون عن الطعام ومستخدمو الأدوات الحجرية، شرقًا عبر المنطقة.



تبعتهم موجة ثانية من المهاجرين ، مزارعي صناعة الفخار المعروفين باسم عصر السيراميك ، الذين وصلوا لأول مرة إلى بورتوريكو وانتقلوا غربًا، وسرعان ما اختلفى الحمض النووي القديم بعد فترة وجيزة من وصول المستعمرين في العصر الخزفي.