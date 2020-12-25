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أشجار عيد الميلاد تزين الأستديو.. صباح البلد يحتفل بقرب حلول العام الجديد.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
مذيعي صباح البلد
مذيعي صباح البلد
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محمود محسن
احتفل مذيعو برنامج صباح البلد المذاع على شاشة "صدى البلد"، بقرب انتهاء 2020 واقتراب بدء العام الجديد.

وقالت الإعلامية لميس سلامة:"سنة هتعدي بكل اللي فيها وننساها ونقفل صفحتها ونقطة ومن أول السطر ونبدأ العام الجديد بكل خير".

في حين قالت الإعلامية هند النعساني:"أتمنى أن يكون العام الجديد عام سعيد وخير وسعادة على جموع الشعب المصري .

وظهر استديو صباح البلد متزين بأشجار عيد الميلاد تزامنا مع قرب بداية العام الجديد.

وجه المطران منير حنا رئيس أساقفة اقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة، قائلا:" احنا ممتنين جدا للرئيس السيسى والحكومة على ما يحدث من مشاريع لخدمة الأنسان المصرى.

وكشف رئيس أساقفة اقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خلال حواره مع "اكسترا نيوز" ، أن 25% هى نسبة الحاضرين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد داخل الكاتدرائية.

وأكد منير حنا أن الاحتفال بعيد الميلاد داخل الكاتدرائية يشهد الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأضاف رئيس أساقفة اقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الصورة قاتمة حاليا بسبب ظهور سلالات جديدة من كورونا، ونصلى لله شكرا على ما تشهد الدولة المصرية من استقرار أمني، والمشروعات التنموية، والمبادرات الصحية.
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