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تسبب التهابا حادا في الرئتين ..متلازمة خطيرة تصاحب إصابة الأطفال بـ كورونا ..فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:23 ص
متلازمة MIS-C
متلازمة MIS-C
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نورهان رأفت
كشف تقرير أعدته قناة "العربية ، عن متلازمة خطيرة تصيب الأطفال ، خلال إصابتهم بفيروس كورونا ، وأسمها العلمي "MIS-C" ، وهو يتسبب في إلتهاب حاد في الرئتين والكبد والكلى، لافتا إلى أن الأطباء أكدوا أن الأطفال عرضة للإصابة بـ كورونا ، كغيرهم .

وأشار التقرير إلى أحد الأطفال ، وهو كوبر ووتريتش" ، الطفل الأمريكي ، الذي يبلغ من العمر 12 عاما ، وأصيب بفيروس كورونا مرتين متتاليتين ، ولكن في المرة الثانية ، صاحبت الإصابة بعض المضاعفات ، ومتلازمة "MIS-C .

وفي سياق مصري متصل ، قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني، إن البرتوكول المصري لعلاج فيروس كورونا جميع الأدوية الموجودة به محلى الصنع، موضحًا أن الوزارة قامت بـ أقلمت نفسها على ما هو موجود فى مصر.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج خبر اليوم المذاع على قناة أون أى أن " العلم مصري و الدواء مصري، و المستشفيات مصرية، فوزارة الصحة هى من تقود كل شئ فى هذه الفترة".

كما قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع فى أعدد الإصابات، ولكن اللجنة العلمية ووزارة الصحة تقوم بمجهود كبير لمواجهة الفيروس المستجد، والسلالات الجديدة التى ظهرت في الفترة الأخيرة.

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