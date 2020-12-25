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وفقا لأحدث سبل العلاج.. 2300 خدمة طبية تحت مظلة التأمين الصحي.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:35 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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محمود محسن
قالت الإعلامية لميس سلامة إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وفقا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميا.

وأضافت لميس سلامة،أن وزير المالية أوضح أنه تم إدراج أمراض جديدة مثل هشاشة العظيم والمراض النفسية والعيوب الخلقية والتي ستأتي ضمن القائمة المعتمدة والتي يمكن المواطنين استخدامها.

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن وزير المالية أشار إلى أن هناك 2300 خدمة طبية ما بين تدخل جراحي وأشعات وتحاليل وعلاج أورام وذراعة أعضاء وستكون متوفرة خلال الفترة القادمة.

وأشارت سلامة إلى أن سيكون موجود أيضا معاينات بصرية وسمعية أغذية علاجية وتكميلية وعلاج أسنان .

وقالت مقدمة برنامج صباح البلد إن الفترة القادمة ستشهد تقدم طبي وتطور كبير في القطاع الطبي
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